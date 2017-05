Wer hat Vorfahrt in der Mussinanstraße?

Neumarkter Bausenat berät über Neuregelung in Altenhof - vor 51 Minuten

NEUMARKT - Wie soll die Verkehrsreglung in der Mussinanstraße künftig aussehen? Darüber berät der Bau-, Umwelt- und Planungssenat am Montag, 22. Mai, um 17.15 Uhr im Neumarkter Rathaussaal.

Die Entschärfung der Mussinanstraße bleibt ein Neumarkter Thema. © Horst Linke



Die Entschärfung der Mussinanstraße bleibt ein Neumarkter Thema. Foto: Horst Linke



Die bisherige Rechts-vor-Links-Regelung hatte das Landgericht Nürnberg-Fürth gekippt (wir berichteten). Das Stadtbauamt schlägt deshalb vor, an den Einmündungen der Stichstraßen das Pflaster durch Asphalt zu ersetzen.

Für etwa 200 000 Euro würde die Stadt sich damit Rechtssicherheit erkaufen. Doch nicht nur wegen der Kosten war der Verkehrsausschuss am 2. Mai nicht warm geworden mit dem Vorschlag.

Die Mitglieder befürworteten eine Mischlösung: An den Einmündungen vom Johann-Mois-Ring und der Gerhard-Hauptmann-Straße soll "Rechts vor Links" gelten und ansonsten hat man auf der Mussinanstraße Vorfahrt. Heute steht die Entscheidung an.

Außerdem stehen viele Auftragsvergaben an: zum Beispiel für den Sozialbau am Deininger Weg und die Steganlage in der Schwarzachaue, wo die Holzbohlen durch Betonplatten ersetzt werden sollen.

hoe