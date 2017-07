Wer hilft beim Erhalt des Klosters am Mariahilfberg?

Verein sucht engagierte Bürger - Beliebtes Ausflugsziel - vor 29 Minuten

NEUMARKT - Schon seit 110 Jahren kümmert sich der Kloster-Mariahilf-Verein um den Erhalt des Klosters am Mariahilfberg. Hoch oben über der Stadt hielt der Verein nun seine jüngste Generalversammlung ab.

Eines der Wahrzeichen Neumarkts: 1907 wurde der Grundstein für das neue Karmelitenkloster gelegt. Damals gründete sich auch der «Mariahilfverein», um den Bau und vor allem die Wasserversorgung finanziell mit zu schultern. © Etzold



Die Vereinsmitglieder und Stadtpfarrer Norbert Winner berieten darüber, wie man das schöne Wahrzeichen der Stadt für Besucher noch attraktiver gestalten könne.

Außerdem berichtete der Vorsitzende Alois Häring über die Vereinsarbeit der vergangenen Jahre. Schließlich sorgen die Klosterfreunde etwa mit dem Kehren der Stufen hin zum Mariahilfberg dafür, dass die Kirche weiterhin ein beliebtes Ausflugsziel in Neumarkt bleibt.

Monatliche Messe geplant

Doch auch für die Vereinsmitglieder selbst möchte der Verein in Zukunft etwas tun: So ist auf Vorschlag des Paters Tobias Eibl geplant, monatlich eine Messe für die aktiven Mitglieder zu lesen. Bisher war dies nur der Fall, wenn ein Mitglied verstorben war.

Dass der Verein seine Mitglieder stärker einbeziehen möchte, kommt nicht von ungefähr. Die weniger werdenden Kirchenbesuche in Neumarkt machen sich mittlerweilen auch bei den Mitgliederzahlen des Vereins bemerkbar: In den vergangenen fünf Jahren hat der Kloster-Mariahilf-Verein mehr als 100 Mitglieder verloren.

Deshalb will der Verein jetzt aktiver um neue Mitglieder werben. Geplant seien, so Häring, Aushänge im Schaukasten oder die Vorstellung des Vereins im Weihnachtsbrief. Und natürlich will Häring Interessierte auch persönlich davon überzeugen, sich für das Kloster einzusetzen.

Bei der jüngsten Generalversammlung wählten die Vereinsmitglieder auch einen neuen Vorstand: Der erste Vorsitzende des Kloster-Mariahilf-Vereins bleibt Alois Häring, mit Stefan Gundlfinger erhält er aber einen neuen Stellvertreter.

Kassier bleibt Anton Straubmeier, während Klaus Hofbeck zum neuen Schriftführer ernannt wurde.

Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Maria Eckl, Gerhard Witmann, Albert Fischer und Georg Schraffl.

jum