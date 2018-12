Wer kennt diesen mutmaßlichen Täter?

GEBENBACH - In den Morgenstunden des Sonntags, 28.Oktober, hatte ein bislang Unbekannter versucht, einen Geldautomaten in einem Bankraum in Gebenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach gewaltsam zu öffnen. Dabei ist ein Brand ausgebrochen – zwei Anwohner wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Amberg veröffentlicht nun Fotos und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 0.49 Uhr erschien der Unbekannte zum ersten Mal bei der Bank, dabei trug er eine orange/braune Jacke mit teilweise weißen Ärmeln. Als er etwa zwei Stunden später zurückkehrte und an dem Automaten manipulierte, trug er eine dunkle Jacke, rote Handschuhe, ein weißes Adidas Cap und weiße Turnschuhe. Ferner hatte er eine blaue Schweißbrille der Marke Silverline Nr. 5 um den Hals gehängt.





Der Täter trug eine Schweißerbrille dieses Typs. Wer kann dazu Angaben machen? © Polizeipräsidium Oberpfalz



Letztlich misslang der Versuch, den Geldautomaten mittels „heißer Arbeit“ zu öffnen. Der Täter verließ den Tatort unentdeckt. In dem Bankraum entstand jedoch ein Brand, den ein Passant bei der Polizei meldete. Die vor Ort eingetroffenen Beamten konnten die Hausbewohner warnen und aus den Wohnungen über den Bankräumen begleiten. Zwei Anwohner mussten vorsorglich in einem Krankenhaus wegen des Verdachts einer Rauchgasinhalation behandelt werden.



Die Kriminalpolizei Amberg frägt nun: Wer kennt den Mann oder kann sonst Angaben zu der Person machen? Wer hat zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu Besitzern von in Frage kommenden Kleidungsstücken oder der Schweißbrille machen? Es handelte sich um die Nacht der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0 96 21 / 8 90-0 entgegengenommen.

