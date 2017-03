Wer kriegt Neumarkts grüne Hausnummer?

NEUMARKT - Auch heuer können sich umwelt- und klimabewusste Hausbesitzer, Firmen und Einrichtungen um die Auszeichnung "Grüne Hausnummer" bewerben.

So sieht sie aus, die grüne Hausnummer. Wer sie in diesem Jahr bekommen will, kann sich bei der Stadt bewerben. Foto: privat



Damit würdigt die Stadt Besitzer nachhaltig und umweltfreundlich gebauter und betriebener Gebäude für ihr Engagement. Die "Grüne Hausnummer" ist seit 2011 ein Baustein in Neumarkts Programm für Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

In den Kategorien Haus, Strom, Heizung, Wasser, Begrünung beziehungsweise Grundstücksgestaltung, Förderung von Natur und Umwelt müssen ausreichend Punkte erreicht werden, um die grüne Plakette zu erhalten.

Unterlagen im Bürgerhaus

Wer teilnehmen will, erhält die Bewerbungsunterlagen im Bürgerhaus der Stadt Neumarkt. Wer sich oder andere vorschlagen möchte, kann sich telefonisch unter (0 91 81) 2 55-26 02 oder per E-Mail an marion.burkhardt@neumarkt.de an das Amt für Nachhaltigkeitsförderung der Stadt Neumarkt wenden. Dorthin kann man sich auch für weitere Informationen wenden. Tipps, Adressen, Anregungen aber auch Bewerbungsunterlagen zur "Grünen Hausnummer" gibt es zudem im Internet unter www.klimaschutz-neumarkt.de oder www.neumarkt.de

