Wer nimmt Paula Print mit in den Urlaub?

NN startet Ferien-Aktion: Zeitungsente einpacken, fotografieren und zu uns schicken - vor 57 Minuten

NEUMARKT - Paula Print, die Zeitungsente der Neumarkter Nachrichten hat Fernweh. Welcher Leser nimmt sie deshalb mit in den Urlaub? Die NN suchen die schönsten Schnappschüsse mit Paula. Wir bauen daraus eine Bildergalerie, die zeigt, was Paula schon alles gesehen hat – verbunden mit wissenswerten oder lustigen Bilderklärungen. Nach den Ferien dürfen alle Leser über das schönste Foto abstimmen.

Das war knapp: In China wäre die Zeitungsente beinahe von einem Drachen gefressen worden. Doch sie durfte ihre Weltreise fortsetzen. © Foto: Haderlein



Das war knapp: In China wäre die Zeitungsente beinahe von einem Drachen gefressen worden. Doch sie durfte ihre Weltreise fortsetzen. Foto: Foto: Haderlein



Hochhäuser in Hongkong, Sonnenuntergänge in Botswana, Pyramiden im mexikanischen Teotihuacán, Sachertorte in Wien oder die Zugspitze in den Alpen: Schicken Sie Paula Print raus aus Neumarkt.

Zeigen Sie ihr und uns offensichtliche und versteckte "Must-Sees" rings um den Globus – erlaubt ist, was gefällt und auf ein Foto im Querformat passt.

Wer noch keine Plüsch-Paula besitzt: Die Zeitungsente gibt es für drei bis fünf Euro in der Geschäftsstelle der Neumarkter Nachrichten, Mühlstraße 5, zu kaufen.

Schicken Sie uns Ihre selbstgemachten (nicht gephotoshopten) Bilder mit zwei, drei Sätzen, die beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist, sowie Ihren Namen und die Telefonnummer (für Rückfragen) an: redaktion-neumarkt@pressenetz.de; Stichwort: "Paula".

Welches Foto gefällt am besten?

Bilderstrecke zum Thema Paula Print reist um die Welt Botswana, Mexiko, China, Balkonien, Griechenland, die Alpen... Zeitungsente Paula Print hat mittlerweile schon einige Städte und Länder gesehen. Überzeugt Euch selbst. Welche Städte und Länder folgen als nächstes? Nehmt auch Ihr sie mit auf Reise und schickt uns Eure Fotos (mit ein paar Infos dazu). Paula Print gibt es für 3 bis 5 Euro (je nach Größe) in der NN-Geschäftstelle, Mühlstraße 5 in Neumarkt, zu kaufen: montags 7.30- 17 Uhr, dienstags bis donnerstags 7.30-17.30 Uhr und freitags 7.30-16 Uhr.



Alle Fotos, die bis Montag, 10. September 2018, bei uns eingehen, stellen wir in die Bildergalerie unter www. nordbayern.de/neumarkt, wo sie ab diesem Zeitpunkt jeder Besucher nach Schnulnoten bewerten darf.

Die Redaktion behält sich vor, Bilder, die Rechte Dritter, insbesondere urheberrechtliche Verwertungsrechte und Persönlichkeitsrechte verletzen könnten, von der Aufnahme in die Galerie auszuschließen.

Paula Print gibt es für drei bis fünf Euro (je nach Größe) in der NN-Geschäftsstelle, Mühlstraße 5 in Neumarkt, zu kaufen: montags 7.30 bis 17 Uhr, dienstags bis donnerstags jeweils von 7.30 bis 17.30 Uhr und freitags von 7.30 bis 16 Uhr. An Mariahimmelfahrt, 15. August, bleibt die Geschäftsstelle geschlossen.

aha