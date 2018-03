Wer will Bäcker, Maurer, Friseurin werden?

NEUMARKT - Am Wochenende konnten sich Jugendliche und ihre Erziehungsberechtigten bei der fünften Ausbildungsmesse in den Räumen der Handwerkskammer über die unterschiedlichen Berufe ein Bild machen – "Check das Handwerk" lautete die Einladung.

Ran an die Lockenwickler: Auch die Friseur-Innung stellte sich bei der Ausbildungsmesse der Handwerkskammer vor. Foto: Foto: Siegfried Mandel



Vertreter von zehn verschiedene Innungen, teilweise die Obermeister, standen mit Rat und Tat zur Verfügung und erklärten den Wissbegierigen jungen Menschen jeweils Theorie und Praxis ihres jeweiligen Berufes. Motiviert gingen die Jugendlichen ans Werk, als ihnen die Möglichkeit gegeben wurde, aus mehreren Teilen ein Vogelhäuschen aus Holz zusammen zu schrauben oder einen vorgestanzten Elefanten zu einer Figur zu biegen. Eine Gesellin erläuterte den Besuchern Wichtiges zum Thema Strom.

Oberbürgermeister Thomas Thumann, der Schirmherr der Messe, ließ sich bei einem Rundgang mit Kreishandwerksmeister Gerhard Ulm, Johann Eichenseer (Leiter der Handwerkskammer) und Sebastian Meckl von der Kreishandwerkerschaft erläutern, wie heftig der Mangel an teilweise fehlenden Auszubildenden in den verschiedenen Sparten bereits Auswirkungen zeigt.

OB im Brezentest

"Hier gibt es die Möglichkeit, ein großes Spektrum verschiedener Berufe zu sehen. Die nächste Chance, sich weiter zu informieren ist die geplante Jobmeile in Neumarkts Innenstadt am 23. Juni", so das Stadtoberhaupt.

Thumann ließ sich an verschiedenen Ständen die jeweiligen Probleme erklären – und testete seine eigenen Fähigkeiten. Bei den Bäckern versuchten sich Ulm und Thumann beim Formen von Brezen. Klar erkennbar, dass hier noch Luft nach oben war.

Mit dem Interesse und dem Echo bei den Besuchern zeigten sich die Veranstalter zufrieden und wünschten sich, dass hoffentlich ein Teil der Kids Gefallen an einem Ausbildungsberuf gefunden hat und eine entsprechende Lehre beginnt.

