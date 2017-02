Werkvolk wartet mit Musical-Melodien und Czardas auf

Frühjahrskonzerte der Werkvolkkapelle im Reitstadel — Der Vorverkauf beginnt am Montag, 27. Februar - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Werkvolkkapelle Neumarkt steuert den musikalischen Höhepunkten des Jahres entgegen. Am 25. März und am 1. April stehen die beiden Frühjahrskonzerte im Reitstadel an.

Die Musiker der Werkvolkkapelle Neumarkt proben bereits mit Feuereifer für die beiden anstehenden Frühjahrskonzerte im Reitstadel. © Foto: Jonas Polster



Es war ein ganz besonderes Jahr für die Werkvolkkapelle. 2016 hat die von Franz-Xaver Scheuerlein gegründete Blaskapelle ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Die Musiker unter der Leitung von Martin Miess haben ein ereignisreiches Jahr mit zahlreichen Auftritten erlebt.

Nun stehen die Frühjahrskonzerte vor der Tür, die Probenarbeit läuft auf Hochtouren. Seit Wochen fiebern die rund 70 Aktive den Konzerten entgegen. Mit dabei sein wird unter anderem ein Medley zum Musical "Phantom der Oper" von Andrew Lloyd Webber.

Genauso gespannt dürfen die Zuhörer auf "Celtic Flutes", ein Solostück für Flöten, und "Czardas" mit einem Xylofon als Soloinstrument sein. Es dürfen natürlich auch Polka, Marsch und Gesangsstücke nicht fehlen.

So stehen die "Laubener Schnellpolka" und "Jubelklänge" ebenso auf dem Programm wie "Dem Land Tirol die Treue". Neben den Musikern der Werkvolkkapelle darf auch der Nachwuchs beim Frühjahrskonzert wieder ran. Das Jugendblasorchester JBO wird dort einige Melodien aus dem "High School Musical" zum Besten geben. Karten sind ab Montag, 27. Februar, im Kulturamt der Stadt Neumarkt oder im Internet unter www.neumarkt-ticket.de erhältlich.

JONAS POLSTER