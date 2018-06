WGG-Abiturienten steigen vom Olymp herab nach Neumarkt

Absolventen des Willibald-Gluck-Gymnasiums verlassen den Olymp und das Neumarkter Schulgebäude - vor 56 Minuten

NEUMARKT - In festlichem Rahmen erhielten nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Hofkirche 171 Abiturienten des Willibald-Gluck-Gymnasiums in der Sporthalle aus der Hand von Oberstudiendirektor Bernhard Schiffer ihre Abschlusszeugnisse.

Mehr als 150 strahlende Gesicher: Jetzt haben die Schüler des Willibald-Gluck-Gymnasiums ihr Abi in der Tasche und sind bereit für neue Heldentaten. © Foto: Meyer



Mehr als 150 strahlende Gesicher: Jetzt haben die Schüler des Willibald-Gluck-Gymnasiums ihr Abi in der Tasche und sind bereit für neue Heldentaten. Foto: Foto: Meyer



Über einen sagenhaften 1,0 Schnitt durften sich als beste Absolventen Verena Häring und Moritz Paulus freuen. Ihnen überreichten Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger und der Stellvertreter des Landrats, Helmut Himmler, die Preise der Stadt und des Landkreises.

Die Feier umrahmte schwungvoll die Bigband. Als Abiturmotto hatten die Schüler den Neologismus "Abikropolis – die Götter verlassen den Olymp" gewählt. In Anspielung darauf kam Oberstufenkoordinator Gunther Wagenhofer in Gestalt des Götterboten Hermes und übergab Zeus, äh dem Schulleiter, das Wort.

Dieser wies darauf hin, dass die griechische Götterwelt Unsterblichkeit anstrebte. Auf das Schülermotto bezogen, stellte Schiffer den Abiturienten die Frage, wie sie diese Unsterblichkeit zu erreichen gedenken.

Im Gedächtnis bleiben

Schließlich setze dies immens große Taten voraus: Cheops, Moses, Cicero, Michaelangelo, die Rolling Stones – alle mussten Herausragendes leisten, um im kollektiven Gedächtnis der Menschheit haften zu bleiben.

Mit einem Augenzwinkern schloss er: "Auch wenn wir nicht unsterblich werden, können wir das Unsere tun, um die Welt ein wenig besser zu machen – indem wir nicht das Problem, sondern dessen Lösung in den Vordergrund stellen." Wer Visionen von einer besseren Zukunft habe, könne sich den Problemen der Welt stellen und brauche nicht den allgegenwärtigen Schreckensszenarien erliegen. Dazu könnten auch Träume dienen, die neue Perspektiven eröffnen.

Schiffer forderte die Abiturienten auf, sich für eine friedliche Welt, ein Leben im Einklang mit der Natur und eine Gesellschaft einzusetzen, in der Toleranz, Solidarität und Engagement des Einzelnen einen festen Platz haben. Danach ließen die Abiturientin Larissa Landmann – sie spielte in ihrer Anrede auf Gendergerechtigkeit an – und der Abiturient Leon Weißenberger auf humorvolle Weise die zwölf Heldentaten alias der zwölf Schuljahre Revue passieren.

"Wir haben Freunde gewonnen, die Freunde bleiben werden", lautete ihr Fazit. Mit einem Abschluss-Auftritt verabschiedeten sich die Abiturienten, bevor sie sich mit ihren Eltern, Bekannten und Lehrkräften auf das Buffet stürzten und auf den wichtigen Tag in ihrem Leben anstießen.

Jede Menge guter Noten

Auszeichnungen für die besten Gesamtleistungen erhielten neben den bereits erwähnten 1,0er-Kandidaten noch Maria Götz, Celiné Lang, Adrian Schwerbrock (jeweils 1,1) Evelyn Brandl und Bente Landenberger (beide 1,2), Svea Mehlfeldt (1,3), Lisa Geitner, Paulina Langmeyer, Katharina Pickl und Tom Schimanski (1,4), Dennis Breckner, Lena Graf, Amelie Kienbaum und Leonie Knott (1,5).

Buchpreisträger sind (mit MINT-EC-Zertifikat für besonderes Engagement in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) Alexander Brandl, Sebastian Frank, Philipp Haidl, Daniel Kraus, Paulina Langmeyer, Max Ferdinand Ledwig, Constantin Colberg von Loeffelholz, Lucas Lorenz, Moritz Magin, Jannik Röll, Alexander Schmid, Daniel Schneider und Alexander Zeberl.

Sehr engagiert

Hervorragende Gesamtleistungen in Einzelfächern zeigten Evelyn Brandl (Latein), Maria Götz, Verena Häring, Celiné Lang und Moritz Paulus (Physik), Max Ferdinand Ledwig (Chemie), Tom Schimanski (Biologie und Bio-Zukunftspreis 2018 der Stiftung Natur-Mensch-Kultur), Yannick Scharf und Celiné Lang (Kunst-Sonderpreis) sowie für die langjährige Schulgottesdienstgestaltung Patrick Distler.

Des Weiteren wurde der aktive Einsatz in der Oberstufe von Alexander Brandl, Patrick Distler, Maria Götz, Laura Hierl, Silas Krejci, Moritz Paulus, Larissa Landmann, Kornelius Müller, Paul Schilling, Felix Täubert, Leon Weißenberger, Tobias Wittmann und Melike Yilmaz gewürdigt.

FRANZ XAVER MEYER