WGG: Auch 40. Weihnachtsbasar war ein großer Erfolg

Neumarkter Willibald-Gluck-Schüler hatten alles selbst gebastelt — 4350 Euro für guten Zweck eingespielt

NEUMARKT - Der Weihnachtsbasar im Willibald-Gluck-Gymnasium (WGG) hatte ein riesiges Angebot verschiedenster Produkte zu bieten, die alle von den Kindern dieser Schule angefertigt worden waren. Auch das Schulkonzert war ein Erfolg.

Der Erlös des WGG-Weihnachtsbasars fließt an den Hospizverein und an die Essener Elterninitiative für krebskranke Kinder. © Siegfried Mandel



Entsprechend groß war die Nachfrage beim 40. Weihnachtsbasar der weiterführenden Schule an der Woffenbacher Straße. Schon lange vor der offiziellen Eröffnung drängten sich nicht nur Schüler, sondern auch Verwandte und Freunde der Pennäler durch die engen Budengassen in der Schulaula. Es war kaum ein Durchkommen. Die rund 20 von den Schülern selbst gebastelten Weihnachtsbuden sorgten für eine weihnachtliche Atmosphäre.

Dank des Projektseminars "Weihnachtsbasar" des Oberstufenjahrgangs 2016/18 unter der Leitung von Christa Sperber hat diese 1979 ins Leben gerufene Veranstaltung sogar den Umzug ins neue Gluck überlebt und konnte so zur Tradition werden.

Viele Kinder priesen lautstark ihre Ware an und versuchten, so noch mehr an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Nicht ohne Grund: Schließlich kommt der Erlös aus diesem Verkauf einem wohltätigen Zweck zu Gute. Alle Klassensprecher der Schule haben in gewohnter Weise über die Verwendung des eingenommenen Geldes entschieden. In diesem Jahr kommen die Einnahmen zum einen dem Neumarkter Hospizverein und zum anderen erstmalig der Essener Elterninitiative für krebskranke Kinder zugute.

Auch Landrat Willibald Gailler und Schulleiter Bernhard Schiffer geizten nicht und ließen es sich bei einem Rundgang nicht nehmen, das eine oder andere Stück zu kaufen. So konnte Schiffer während des nachfolgenden Konzerts die stolze Summe von 4350 Euro verkünden.

Beim Konzert, das gleich auf den Weihnachtsmarkt folgte, war die Aula restlos besetzt. Die rund 350 Stühle reichten bei weitem nicht aus, so dass der eine oder andere später Gekommene das über einstündige Konzert im Stehen genießen musste. Zum Auftakt stimmte das Blechbläserensemble, unter der Leitung von Carolin Ferstl, mit der Weihnachtsweise "A way in a Manger" auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Eine Besonderheit durften die Konzertbesucher erleben, als das Orchester, bestehend aus Schülern der Klassen sieben bis zwölf, unter der Leitung von Kristin Hönerlage eine eigens für diesen Abend komponierte Hommage für Christoph Willibald Gluck intonierten.

Der Erlös des WGG-Weihnachtsbasars fließt an den Hospizverein und an die Essener Elterninitiative für krebskranke Kinder. © Foto: Mandel



Mit weihnachtlich-beschwingten Klängen wie "Here Comes Santa Claus" und "This Christmas" erfüllten die Chöre des WGG, der große Chor mit etwa 160 Mitwirkenden, den Schulkorpus bis in den hintersten Winkel mit ihrem ausdrucksstarken Gesang und forderten den einen oder anderen zum leisen Mitsingen oder Mitsummen auf. Auch der Auftritt des Violinenensembles, des Kammerchors und des Mittelstufenchors trugen mit ihren Liedern zum Gelingen des Abends bei.

Der Beifall bestätigte die große Leistung und entlohnte für die vorangegangenen Probentage der teilnehmenden Schüler. Das gemeinsame Schlusslied "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit " der Besucher mit dem großen Schulchor, arrangiert von Peter Bruckschlögl, stimmte alle auf das bevorstehende Fest ein.

SIEGFRIED MANDEL