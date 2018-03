WGG: Digitale Medien und Mentoren

NEUMARKT - Zwei halbe Tage lang bastelten 28 Lehrer des Willibald-Gluck-Gymnasiums in einer Zukunftswerkstatt an der künftigen Schulentwicklung. Schwerpunkt waren die Themen digitale Medien, individuelle Förderung und Lehrergesundheit.

Lehrer Matthias Schmid erläuterte bei der Zukunftswerkstatt das geplante Mentorensystem am Willibald-Gluck-Gymnasium. © Christian Wurm/WGG



Seit 2010 nutzt das WGG die Zukunftswerkstatt, um wichtige Themen zu strukturieren und weiterzudenken. In einer Lehrerkonferenz mit allen Kollegen, heuer im April, werden diese dann vertieft.

Das Thema Einsatz von digitalen Medien im Unterricht brennt zurzeit allen Schulen auf den Nägeln, müssen sie doch in den nächsten Monaten dafür ein Konzept erarbeiten. Ziel ist es, die Schüler zu einer intelligenten und verantwortungsvollen Mediennutzung zu erziehen und sensibel für die Gefahren zu machen.

Wie und welche Medien bisher am WGG genutzt werden, wurde schon mittels einer Befragung ermittelt. Künftig könnte es Projekttage für alle Jahrgangsstufen geben, dazu Lehrerfortbildungen und Portfolios, in denen jeder Schüler festhält, wann er mit welchen Medien gearbeitet hat. Vermutlich wird es einen WLAN-Zugang für alle Schüler geben. Auch der Einsatz von Smartphones wird neu geregelt.

Zielführender Einsatz

Doch machen digitale Medien den Unterricht zwangsläufig einfacher und besser? "Digitale Medien dürfen kein Selbstzweck sein, sie sind ein Vehikel, ein Überbringer, der Einsatz muss zielführend sein", sagt der Lehrer Christian Wurm. "Die didaktische Herausforderung wird anspruchsvoller, aber auch bereichernder", ist sich sein Kollege Martin Sachs sicher.

Ist es denkbar, dass E-Learning eines Tages den Lehrer ersetzt? Das können sich Wurm und Sachs nicht vorstellen. "Das geht vielleicht an der Hochschule. Ein Mittelstufenschüler braucht den persönlichen Kontakt zum Lehrer, der will sich auch mal an jemandem reiben", sagt Sachs. Schließlich sei die Schule Lebensraum und diene nicht nur der Wissensvermittlung. Freilich könne schon mal ein Erklärvideo zur Unterrichtsvorbereitung eingesetzt werden, auch zur Kompensation bei Vertretungsstunden könnten digitale Medien gut dienen.

Damit gerade die Mittelstufenschüler die individuelle Förderung bekommen, die sie brauchen, wird das WGG ein Modulsystem bei den Intensivierungsstunden einführen. Die Schüler können sich jeweils achtwöchige Module raussuchen, je nachdem wo sie bei sich persönlich Förderbedarf sehen, beispielsweise englische Grammatik oder Textverständnis. Mittelfristig wird ein Mentorensystem eingeführt. Die Lehrer begleiten die Schüler als persönlicher Ratgeber. Außerdem sollen die Räumlichkeiten im WGG besser genutzt werden, so dass es zum Beispiel möglich ist, eine Gruppe aus dem Klassenzimmer rauszunehmen, etwa sehr gute Schüler, denen man dann besonders anspruchsvolle Angebote macht.

Wunsch nach Supervision

Auch beim Thema Lehrergesundheit hat es bereits eine Befragung gegeben. Die meisten Lehrkräfte äußerten sich zufrieden mit den Arbeitsbedingungen, klagten aber doch über einzelne Belastungssituationen. Um diese zu entschärfen, soll es neben einer besseren Arbeitsorganisation auch Supervision durch einen externen Experten geben. Außerdem wünschen sich die Lehrer ungestörte Pausen. "Die Viertelstunde ist einfach zu kurz, wenn dann auch noch Schüler kommen und ein Gespräch wollen", sagt Wurm. Hier könnte ein Briefkasten für Schülerwünsche hilfreich sein.

