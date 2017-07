WGG-Schüler warfen Blick in die Backstube beim Wittl

NEUMARKT - Auf den Geschmack gekommen sind 14 Schüler des Economex-Kurses des Willibald-Gluck-Gymnasiums, als sie die Produktionsstätten der Konditorei Wittl genauer unter die Lupe genommen haben.

Selten genug besteht die Gelegenheit, einem Konditor bei der Arbeit zuzusehen. Die WGG-Wirtschaftsschüler waren sehr interessiert. © Foto: Linda Kraus/oh



Der Kurs besteht aus besonders am Fach Wirtschaft und Recht interessierten Schülern, die in lebensnahen Projekten ihr Wissen und ihre Fertigkeiten vertiefen können. Die Idee dahinter ist, dass selbst ein sehr aufwändig vorbereiteter Unterricht im Klassenzimmer niemals die gleiche Eindrücklichkeit entfalten kann wie die konkrete Anschauung des "echten Lebens".

Dazu bot auch die Exkursion in die Konditorei eine hervorragende Gelegenheit. Nach einer kurzen Einführung in die typische Kalkulation eines handwerklichen Betriebes, in dem es um Kosten, Erträge, Umsatz und Gewinne ging, zeigte der Inhaber Norbert Wittl den wissbegierigen Schülern das Kunsthandwerk des Konditors an praktischen Beispielen.

Aus Marzipan wurden die verschiedensten Figuren gezaubert und in die Kunst der Schokoladenverarbeitung wurden die Schüler nicht nur theoretisch eingeweiht. Der Hausherr ließ es sich nicht nehmen, seinen Gästen diverse feine Kostproben anzubieten und ihnen den Unterrichtsgang so wortwörtlich zu versüßen. Die Herstellung des stadtbekannten Neumarkter Apfelstrudels rundete die Betriebserkundung ab.

