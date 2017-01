WGG-Seminar ist im Bezirk spitze

Schüler untersuchten das Lüftungssystem ihres Schulhauses

NEUMARKT - Das P-Seminar „Das neue WGG: ein Plusenergiehaus – Gebäudetechnik und Energiehaushalt eines neuen Schulgebäudes“ wird als eines der drei besten P-Peminare in der Oberpfalz ausgezeichnet.

Die WGG-Schüler hatten das Lüftungssystem des neuen Schulhauses untersucht, das den Austausch der Raumluft und damit Temperatur und Luftfeuchtigkeit reguliert. Bei der Auswertung ihrer Messungen unterstützt wurden sie vom Institut für Gebäude- und Solartechnik der TU Braunschweig.

Jedes prämierte Team erhält ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro. Aus den 24 bayerischen Vorrundensiegern werden die vier besten P-Seminare auf Landesebene ermittelt. Diese Teams werden am 30. März in München mit dem „P-Seminar-Preis 2015/17“ geehrt.

nn