WGG: Tolle Filme und eine praktische App

G.L.U.C.K.-Preis für Moritz Mauderer, Daniel Kraus, Moritz Magin und Jannik Röll - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Im Rahmen des Sommerkonzertes erhielten vier Schüler des Willibald-Gluck-Gymnasiums aufgrund ihres herausragenden Engagements aus der Hand von Oberstudiendirektor Bernhard Schiffer den G.L.U.C.K.-Preis, der seit dem Jahr 2014 verliehen wird.

Richtig gute Ideen, voller Einsatz und eine solide Umsetzung hat diesen Schülern des Willibald-Gluck-Gymnasiums eine besondere Auszeichnung beschert: Sie erhielten den G.L.U.C.K.-Preis. © Foto: Franz Xaver Meyer



Die Buchstaben des Schulnamens stehen für Gemeinschaftssinn, Leidenschaft, Umsicht, Courage und Kreativität. Die Abiturienten Moritz Mauderer, Daniel Kraus, Moritz Magin und Jannik Röll freuten sich über die Auszeichnung, die mit Urkunde, Gutscheinen der Werbegemeinschaft "aktives Neumarkt" sowie der Gluck-Tasse verbunden war. Das Schulforum traf die Entscheidung für die Preisträger.

Elternbeiratsvorsitzende Magdalena Steib hielt die Laudatio für Moritz Mauderer, Studiendirektor Gerd Hilbert für die drei weiteren Schüler. Moritz Mauderers Leidenschaft gilt dem Filmen, mit dem er schon als Achtjähriger begann. Der Neumarkter hat in den letzten Jahren mit großem Aufwand in mehreren spektakulären Filmen das Schulleben festgehalten. Moritz hat die Filme nicht nur selbst geschnitten, sondern er arbeitete auch als Drehbuch-Autor und Regisseur beim Neumarkter Berufs-und Informationstag sowie beim Aufzeigen des Alltags von zwei Schülern. In den Pausen zeigte Moritz dem Nachwuchs, wie man mit einer Drohne ganz neue Perspektiven in einen Film einbauen kann.

Die Laudatorin hofft, dass der Abiturient nun auch noch das Sommerfest filmisch festhalten wird. "Vielleicht sehen wir dich ja eines Tages auf dem Roten Teppich der Filmwelt", spekulierte Steib. Der Berufswunsch des Ausgezeichneten: "Ich möchte mich selbstständig machen, am liebsten mit einer Medien-Agentur." Und für seine Schule hofft Moritz, dass sein Bruder, der im Herbst in die fünfte Klasse kommt, in seine Fußstapfen tritt, was das Filmen betrifft.

Für ihren Einsatz in der WGG-App-Gruppe wurden die Abiturienten Daniel Kraus, Moritz Magin und Jannik Röll geehrt. Die Digitalisierung lieferte die Idee für ihr Projekt. Laudator Gerd Hilbert berichtete, dass die Gruppe eine App entwickelte, mit der die Schüler von zu Hause oder unterwegs mit dem Smartphone den Vertretungsplan für ihre Klasse aufrufen können. Es ging noch weiter. Auch ein Terminkalender und ein digitales Hausaufgabenheft wurden zur Verfügung gestellt. Für die App investierte die Gruppe viel Zeit beim Ausloten der Möglichkeiten, aber auch um Datenschutzprobleme zu lösen. "Hinter der Arbeit steckte viel Enthusiasmus, auch trotz Rückschlägen die Motivation nicht zu verlieren", sagte Hilbert. "Das Feedback der Schüler auf unsere App war positiv", meinten die Abiturienten, deren Berufsweg in Richtung Informatik geht.

