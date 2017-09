Wichtiges Spiel gleich zum Start

Handball-BOL: SG Rohr/Pavelsbach will gegen Eltersdorf unbedingt punkten

FREYSTADT/POSTBAUER-HENG - Die Handballerinnen der SG Rohr/Pavelsbach starten am Wochenende in die neue Handballspielzeit 2017/18. Das BOL-Team empfängt am Sonntag um 18 Uhr den Aufsteiger SC Eltersdorf in der Freystädter Mehrzweckhalle.

Die Handballfrauen der SG Rohr/Pavelsbach in der Saison 2017/18. Am Wochenende geht’s los. © F.: SG Rohr/Pavelsbach



Die Handballfrauen der SG Rohr/Pavelsbach in der Saison 2017/18. Am Wochenende geht's los.



Den Beginn macht am Samstag, 16. September, die A-Jugend in der Bezirksoberliga. Nach dem ungeplanten Aufstieg steht der jungen Truppe ein lernintensives Jahr bevor, das mit einem Derby auswärts bei der HSG Berching/Pollanten beginnt. Anpfiff ist um 16 Uhr. Einen Tag später empfängt die Damen I den SC Eltersdorf in der Mehrzweckhalle Freystadt. Am Sonntag ab 18 Uhr geht es für die Gastgeber dabei bereits um zwei wichtige Punkte.

Weil drei Teams in der vergangenen Saison auf den Abstiegsplätzen der Landesliga standen, die in die BOL Ostbayern rutschten, mussten fünf der zwölf BOL-Mannschaften den Weg in die Bezirksliga antreten.

Die SG konnte sich gerade noch retten, allerdings wird die kommende Spielzeit nicht leichter. Die Teams aus Forchheim, Regensburg und Nabburg/Schwarzenfeld sind die klaren Favoriten für die ersten Plätze und werden nicht viele Punkte liegen lassen.

Daher wäre ein Sieg gegen einen Aufsteiger vor heimischer Kulisse nicht unwichtig. Und wie man aus der beendeten Spielzeit gelernt hat, sind auch Aufsteiger ernstzunehmende Gegner. Am Sonntag wird somit ein spannendes Spiel erwartet, das die SG um jeden Preis für sich entscheiden will.

