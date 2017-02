Widerstand gegen Autobahn-Auffahrt in Traunfeld

Landkreise hoffen auf Schub für Wirtschaft und Tourismus — Gegner fürchten Lärm und Feinstaub - vor 56 Minuten

LAUTERHOFEN/TRAUNFELD - Ein bisschen Déjà-vu aus Frickenhofen ist dabei: Der Abschnitt der Autobahn A 6 zwischen Altdorf/Leinburg und Alfeld ist mit 15 Kilometern fast doppelt so lang wie die normale Distanz zwischen Anschlussstellen. Der Antrag, auf Höhe des Ortes Traunfeld eine neue Auffahrt zu bauen, liegt nun beim Bundesverkehrsministerium. Widerstand gegen die Pläne kommt nun aus Mittelfranken: Aus Schupf und Kainsbach haben sich Anwohner schriftlich zu Wort gemeldet.

Bisher gibt es bei Traunfeld nur eine Auffahrt für die Autobahnmeisterei. Geht es nach den Anwohnern der angrenzenden Dörfer, soll das auch so bleiben. Sie lehnen die Pläne der Landkreise Neumarkt und Nürnberger Land für eine neue Autobahnausfahrt ab. © Foto: Wolfgang Fellner



Bisher gibt es bei Traunfeld nur eine Auffahrt für die Autobahnmeisterei. Geht es nach den Anwohnern der angrenzenden Dörfer, soll das auch so bleiben. Sie lehnen die Pläne der Landkreise Neumarkt und Nürnberger Land für eine neue Autobahnausfahrt ab. Foto: Foto: Wolfgang Fellner



Den Antrag auf eine neue Ausfahrt hat im vergangenen Jahr der Kreisausschuss gemeinsam mit dem Landkreis Nürnberger Land auf den Weg gebracht. Die jetzige Situation hat der Münchener Professors Harald Kurzak in einer Studie beleuchtet. Ergebnis: Eine Ausfahrt dort würde den beiden Landkreisen Neumarkt und Nürnberger Land nützen. Kleinere Orte, die zwar nahe an der Autobahn liegen, aber nur schwierig zu erreichen sind, hätten einen Vorteil – etwa, indem dort neue Gewerbegebiete angesiedelt werden und die Fahrzeiten für Pendler sich stark reduzieren würden.

Darüber hinaus müsse eine Fernverkehrswirksamkeit gegeben sein, sagt Michael Gottschalk, Sprecher des Landkreises Neumarkt. Insgesamt seien die Verkehrsmengen in dem Raum aber überschaubar, 15 000 bis 18 000 Fahrzeuge könnten die Ausfahrt pro Tag nützen, so die Schätzungen. Eine neue Anschlussstelle bringe in der Regel einen Schub für die touristische und wirtschaftliche Entwicklung und strukturell neue Möglichkeiten.

Bedenken wegen Steinbruch

Doch die Anbindung dürfe nicht die Ortsdurchfahrten der kleinen Dörfer belasten – eine Sorge, die die Ausfahrtgegner umtreibt.

Auf Oberpfälzer Seite gibt es Bedenken, dass dann mehr Lkw vom Steinbruch bei Bischberg zur neuen Ausfahrt rollen. Das sei wegen der tonnagenmäßigen Beschränkung nicht drin, sagt Gottschalk: Schwere Laster, die vom Steinbruch durch Deinschwang brummen, dürfe es nicht geben. In Mittelfranken befürchten die Nachbarn eine Mehrbelastung durch Lärm und Feinstaub und wollen wissen, wo etwaige Gewerbegebiete entstehen sollen. Bisher sei in dieser Richtung nichts geplant, so der Lauterhofener Bürgermeister Ludwig Lang, es sei ja auch noch überhaupt nicht absehbar, wie es mit dem Antrag weitergeht. Im Moment werde das bestehende Gebiet bei Alfeld erweitert.

Die Idee, bei Traunfeld eine Ausfahrt zu bauen, sagt Gottschalk, wurde vor vielen, vielen Jahren schon einmal diskutiert. Als die Ausfahrt Neumarkt-Ost geplant und dann gebaut wurde – der Prozess dauerte ungefähr 15 Jahre –, kam auch der lange, ausfahrtlose Abschnitt der A 6 zwischen Altdorf/Leinburg und Alfeld wieder ins Blickfeld.

MAGDALENA KAYSER