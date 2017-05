Wie aus Grundschülern Baumprofis werden

NEUMARKT - Zum Glück ist es zwischen den Bäumen schön schattig: Rund 900 Drittklässler aus 42 Klassen der Grund- und Förderschulen im Landkreis Neumarkt verbringen derzeit bei den Waldjugendspielen einen abwechslungs- und lehrreichen Tag in den Wäldern am Heinrichsbürg.

Lehrreiche Tage erleben die Drittklässler bei den Waldjugendspielen bei Holzheim. Aus Balken setzten die Kinder einen Dachstuhl zusammen. Für die Berger Schüler war das kein Problem, ruckzuck sind sie fertig. © Foto: Edgar Pfrogner



Gestern wurde der erste Schub, elf Klassen aus neun Schulen, über den Parcours geschickt, den die Forstverwaltung vorbereitet hat. Die Aufgaben sind teilweise durchaus knifflig. So dürfen die Kinder aus Balken anhand einer Modellzeichnung einen Dachstuhl zusammensetzen. Für die Buben und Mädchen der Schwarzachtalschule aus Berg kein Problem, ruckzuck sind sie fertig. Das gibt viele Punkte. Und Applaus von Landrat Willibald Gailler, der sich den Start der Aktion nicht entgehen lässt.

Auch die Grundschüler aus Pölling erweisen sich als geschickte und schnelle Profis. Sie schaffen es im Team innerhalb von einer Minute, aus einem Haufen mit dünnen Fichten-, Eichen-, Buchen- und Birken-Scheiben die jeweilige Baumart herauszususchen und den Baum wieder als kleinen Turm zusammenzusetzen.

An weiteren Stationen gilt es, einen Holzstoß möglichst schnell umzuschichten, Fragen zu den Lebewesen im Wald zu beantworten, Blätter zu angeln oder mit Baumzapfen in einen Korb zu treffen.

So ganz nebenbei erfahren die Kinder, dass Tannenzapfen nie auf dem Waldboden zu finden sind, weil sie am Baum hängend zerfallen. Die Rolle des Waldes für den Trinkwasserschutz sowie als nachwachsender Rohstoff und Energieträger wird den Schülern ebenfalls nahegebracht.

Die Waldjugendspiele der Forstverwaltung haben in der Oberpfalz Tradition, sie finden schon seit 48 Jahren statt. "Wir wollen den Kindern spielerisch ein Gefühl für die Lebensgemeinschaft Wald, die Natur und die Heimat vermitteln", sagt Forstdirektor Harald Gebhardt, der nicht erwartet, dass die Buben und Mädchen anschließend alle Baumarten und Waldtiere kennen. Ein bisschen was bleibt auf dem zweieinhalb- bis dreistündigen Rundgang aber sicher hängen. Und was gibt es Schöneres, als zwischendurch auf einer schattigen Bank im Wald Brotzeit zu machen?

Jedes teilnehmende Kind bekommt neben diesen bleibenden Eindrücken eine Urkunde mit dem Klassenfoto und eine kleine Erinnerung. Die besten drei Klassen erhalten später bei der Siegerehrung ein Überraschungsgeschenk aus Holz.

