Wie gefährlich ist die Hasenpest?

Im Bereich Bayreuth festgestellt worden - Wir sprachen mit Veterinär Langner - vor 33 Minuten

Bei einem toten Feldhasen in der Stadt Bayreuth ist die Hasenpest festgestellt worden. Die tödlich verlaufende Krankheit Tularämie befällt frei lebende Nagetiere, Hasen und Kaninchen und ist auch auf den Menschen übertragbar (Zoonose). Kay Langner, Leiter des Neumarkter Veterinäramtes, erläutert, worauf man beim Aufenthalt in der Natur achten sollte.

Feld- und Stallhasen können erkranken. © Archivfoto: Büttner/dpa



Feld- und Stallhasen können erkranken. Foto: Archivfoto: Büttner/dpa



Herr Langner, können die Oberpfälzer jetzt noch sorglos in die freie Natur und den Wald gehen oder müssen sie fürchten, sich dort womöglich mit der Hasenpest anzustecken?

Kay Langner: Es ist ein Risiko da, allerdings in erster Linie für Jäger, die mit dem toten Tier, vor allem mit dem Darmtrakt, in Kontakt kommen. Es gab mal Todesfälle unter den Jägern, die kranke Tiere ausgeweidet haben und eine kleine Oberflächenverletzung hatten und sich so angesteckt haben. Allerdings werden Feldhasen erst wieder ab dem 16. Oktober gejagt. Jäger sollten halt Latexhandschuhe anziehen, um sich zu schützen.

Als Spaziergänger muss ich mir also keine Sorgen machen?

Langner: Wenn man gewisse Vorsichtsmaßnahmen beachtet, besteht keine Gefahr. Man sollte auf keinen Fall ein totes Tier anfassen. Theoretisch könnte sich ein Hund, der einen Feldhasen fängt und frisst, infizieren, aber da ist mir kein Fall bekannt. Im Landkreis Neumarkt hatten wir sowieso noch keinen Fall von Hasenpest.

Was sind die Krankheitssymptome beim Menschen?

Langner: Bei der Zoonose handelt es sich um eine bakterielle Erkrankung. Es zeigen sich anfänglich Grippesymptome, auch Erbrechen. In der Folge kann es zu einer Gehirnhautentzündig oder auch Lungenentzündung kommen. Die Krankheit kann, rechtzeitig erkannt, gut mit Penicillin behandelt werden.

Int.: ca