Wie geht es weiter mit dem Sportheim des FC Holzheim?

Die Auswirkungen des Feuers auf Umbaupläne noch nicht absehbar - vor 59 Minuten

NEUMARKT - Zwei Tage nach dem Brand im Sportheim des FC Holzheim ist es für den Verein noch nicht absehbar, inwieweit sich das Unglück auf die Planungen für einen Umbau der Gaststätte mit Kabinentrakt auswirken wird.

Vor der Sportgaststätte des FC Holzheim rollte die Feuerwehr am Sonntag die Schläuche aus. Im Kabinengang dahinter war ein Feuer ausgebrochen. © F.: Fellner



Vor der Sportgaststätte des FC Holzheim rollte die Feuerwehr am Sonntag die Schläuche aus. Im Kabinengang dahinter war ein Feuer ausgebrochen. Foto: F.: Fellner



Schon seit vielen Jahren debattiert man beim FC Holzheim über einen Um- oder Neubau der Sportgaststätten. Das Vereinsheim des Fußball-Bezirksligisten ist mittlerweile viel zu klein. Sogar die Aussiedlung des FCH aus den beengten Verhältnissen zwischen Klinikum, Ludwigskanal und LGS-Gelände hin an den Berliner Ring wurde schon diskutiert.

Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Doch länger will und kann der Verein nicht tatenlos warten, also möchte er die Renovierung seiner Wirtschaft in Angriff nehmen. Dafür hat die Stadt Neumarkt im Haushaltsentwurf für das Jahr 2017 – zum wiederholten Male – einen Zuschuss eingeplant.

Die Anträge bei der Stadt seien am Laufen, sagt Roland Engelbauer, der Vorsitzende des FC Holzheim. Diese zielten auf einen Umbau ab. Ein Neubau des Vereinsheims an der bisherigen Stelle sei „ganz schwierig“, befinde man sich doch im Hochwasserschutzgebiet, gab Engelbauer zu bedenken. Jetzt muss die Vereinsleitung erst einmal abwarten, was bei der Untersuchung des Brandes am Sonntagmittag herauskommt.

Am Sonntag hatte der Sportheimwirt Alarm geschlagen, nachdem aus dem hinteren Teil des Gebäudes, wo sich die Kabinen der Fußballer befinden, Rauch gequollen war. Aus dem Sicherungskasten schlug ein offenes Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand, der vermutlich durch einen Kurzschluss ausgelöst worden war. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 50 000 Euro.

Bilderstrecke zum Thema Feuer im Sportheim des FC Holzheim Beim FC Holzheim war Feuer unterm Dach. Nicht im sportlichen Sinne, sondern buchstäblich. Die Neumarkter und die Holzheimer Feuerwehr waren im Einsatz.



nd