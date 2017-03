Wie viele Reichsbürger sind bewaffnet?

REGENSBURG - Die Polizei schätzt das Milieu der sogenannten Reichsbürger in der Oberpfalz auf etwa 350 Personen. Wie viele Waffen besitzen, ist derzeit unklar.

Reichsbürger Foto: dpa



"Wer in der Oberpfalz lebt, der lebt sicher." Dieses Fazit zog Polizeipräsident Gerold Mahlmeister nach der Vorstellung des Sicherheitsberichts 2016.

Die Zahl der Straftaten blieb mit 45 281 auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie im Vorjahr. Die Aufklärungsquote lag mit 66 Prozent über dem bayerischen Durchschnitt. Neue Herausforderungen sind Auseinandersetzungen in Asylunterkünften und der Umgang mit den Reichsbürgern.

Auch wenn die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge 2016 stark zurückging, stellt die Zuwanderung die Polizei vor zahlreiche Aufgaben. Zum einen müssen die Beamten den Schutz der derzeit etwa 9500 Asylbewerber in 700 Unterkünften sicherstellen.

Zum anderen gab es zahlreiche tätliche Auseinandersetzungen innerhalb der Einrichtungen unter den Bewohnern. Nicht zuletzt ist die Polizei an Rückführungsmaßnahmen beteiligt. Bereinigt ist die Kriminalstatistik 2016 um die Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht, wie die illegale Einreise von Flüchtlingen.

Etwa 350 "Reichsbürger"

"Noch am Anfang" stehe die Polizei, was die Ermittlungen in der Szene der Reichsbürger angehe, räumte Mahlmeister ein. Das Augenmerk sei auf diese in der Oberpfalz etwa 350 Personen umfassende Gruppe erst vermehrt gefallen, nachdem ein Polizist in Georgensgmünd bei Nürnberg im vergangenen Herbst von einem Reichsbürger erschossen wurde. Die Oberpfälzer Polizei prüfe derzeit, wer aus der Szene die Erlaubnis für Waffen, Sprengstoffe oder einen Kampfhund besitze. Das sei bei etwa zehn Prozent der Reichsbürger der Fall, schätzt Mahlmeister.

Einen starken Anstieg gab es bei den Wohnungseinbrüchen. Die Kriminalstatistik weist für 2016 eine Steigerung um rund zwölf Prozent auf 630 Einbrüche aus, der höchste Wert seit 2007. Allerdings handelt es sich dabei um die Fälle, bei denen die Ermittlungen abgeschlossen wurden. Die Zahl der neu angezeigten Einbrüche sei aber auf 505 gesunken, betonte Polizeivizepräsident Michael Liegl. Für die Betroffenen sei die Situation sehr belastend. Die Aufklärungsquote sei mit 19,2 Prozent niedrig, allerdings höher als in Bayern und Deutschland. Liegl appellierte, Einbrüche möglichst bald zu melden und die Polizei etwa auch über ein verdächtiges Fahrzeug in einer Wohngegend zu informieren. "Keine Angst vor der 110. Die Kollegen nehmen jeden Anruf ernst." Sorgen macht Liegl die zunehmende Zahl an Autoaufbrüchen, gerade in Regensburg. 31 Menschen verloren 2016 aufgrund von Drogenkonsum ihr Leben, der höchste Stand seit 2007.

