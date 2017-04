Wie wünschen sich die Neumarkter ihren Stadtpark?

Ideen-Sammlung und Führungen zum "Tag der Städtebauförderung" am 13. Mai - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Bereits zum zweiten Mal beteiligt sich die Stadt Neumarkt am "Tag der Städtebauförderung", dieses Jahr am Samstag, 13. Mai. In Neumarkt lautet der Titel "Neugestaltung Stadtpark – Ideengarten für die Bürger".

Über die Zukunft des Stadtparks sollen sich die Neumarkter ab 13. Mai Gedanken machen und sie mit der Öffentlichkeit teilen. © Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Dabei wird die Veranstaltung an zwei Standorten in der Stadt stattfinden, zum einen mit einem Stand im Bereich am Oberen Markt/Klostergasse und zum anderen im Stadtpark selber. Der "Tag der Städtebauförderung" ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern, Deutschem Städtetag sowie Deutschem Städte- und Gemeindebund.

Es sollen Ideen zum Stadtpark und zu den Entwurfsplänen gesammelt werden. Positives, Negatives, Anregungen, Wünsche und Ideen werden von den Mitarbeitern der beteiligten Büros an den Ständen aufgenommen. Begleitend wird Informationsmaterial verteilt, und es gibt mehrere von Landschaftsarchitekten geführte Exkursionen durch den Stadtpark.

Im Jahr 2015 gab es erstmalig einen bundesweiten Tag der Städtebauförderung, mit dem Ziel, einer breiten Öffentlichkeit Informationen zur Städtebauförderung näher zu bringen.

Vor allem im Kontext von neuen Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung hatte die Stadt Neumarkt den Tag der Städtebauförderung genutzt, um die sonst eher gering an Partizipationsprozessen beteiligte Zielgruppe der Jugendlichen zu aktivieren.

Unter anderem hatte es ein Schülerprojekt, Leerstandsmanagement, eine Bürgerbefragung und Besichtigungen sowie Führungen durch das sanierte und erweiterte Bürgerhaus gegeben.

Mithilfe der Städtebauförderung war auch bereits das Projekt "Sanierung und Erweiterung des Bürgerhauses" verwirklicht worden. Das Neumarkter Bürgerhaus ist ein Kristallisationspunkt für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Neumarkt.

Es dient als Vernetzungsstelle für Aktivitäten und Projektumsetzungen im Rahmen der "Sozialen Stadt" und der "Lokalen Agenda 21" und stellt abgestimmt gestaltete Räume als Arbeits-, Begegnungs- und Wohlfühlstätten für die Bürger zur Verfügung. Wichtige Zielgruppen des Bürgerhauses sind Kinder, Familien, Jugendliche, Senioren, Vereine, ausländische Mitbürger sowie Menschen mit Behinderung.

nn