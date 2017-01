Wieder freie Fahrt durch Regensburger Straße

NEUMARKT - Eine der größten und für viele nervigsten Straßenbaustellen Neumarkts gehört mit dem Jahreswechsel schon wieder der Vergangenheit an: Die Regensburger Straße ist seit Weihnachten für den Verkehr freigegeben. Und das wird erst mal so bleiben: Wenn überhaupt, wird der nächste Bauabschnitt frühestens 2018 in Angriff genommen.

Der Verkehr rollt wieder in der Regensburger Straße, die Geschäfte sind erreichbar. Nur die Markierungen fehlen noch. © Foto: Fritz Etzold



Was noch fehlt, sind die Markierungen. Die konnten nicht mehr aufgebracht werden, bevor es nass und kalt wurde. Die Restarbeiten sollen nun im Frühjahr erledigt werden. Doch die Durchfahrt ist wieder geöffnet, die Zufahrt zum Ärztehaus und zu den Geschäften in diesem Bereich, die teils arg über Umsatzrückgänge während der Straßensperrung seit 18. Mai geklagt hatten, ist wieder problemlos möglich.

Aufatmen dürften auch die Anwohner der Parallelstraßen wie Deininger Weg oder Lährer Weg, die während der Bauphase den Umleitungsverkehr in den Wohngebieten erdulden mussten.

Komplett saniert ist jetzt der Abschnitt von der Einmündung der Ludwig-Wifling-Straße in die Regensburger Straße bis zur Einmündung der WASAG-Straße auf einer Länge von rund 500 Metern.

Ursprünglich war einmal angedacht gewesen, im zweijährigen Turnus weitere Bauabschnitte folgen zu lassen, bis die Regensburger Straße, mit 2336 Metern die längste Straße im Neumarkter Stadtgebiet, komplett runderneuert ist. Doch darüber ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen, es müsse erst von Fall zu Fall im Stadtrat über die nächsten Schritte entschieden werden, so Stadt-Sprecher Franz Janka. Wenn, dann wäre das frühestens 2018 der Fall.

Anlass für die knapp zwei Millionen Euro teuere Baumaßnahme waren weitere Ausbauten des Kanalnetzes. Auch die Wasserleitung wurde erneuert, ebenso die Stromversorgung der Stadtwerke und Leerrohre beispielsweise für Bayernwerk und Telekom verlegt.

Im Frühjahr werden dann auch noch die Radwege markiert. Es soll wie in der Dammstraße einen 1,85 Meter breiten Radstreifen geben, der durch eine dicke weiße Linie von der Fahrbahn abgetrennt ist.

JÜRGEN DENNERLOHR