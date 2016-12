Wilde Percht und Räucherritual: Wanderung in der Rauhnacht

NEUMARKT - Viele Geschichten ranken sich um die Rauhnächte. Kräuterpädagogin Christine Garibasch will bei der Alpenvereins-Themenwanderung „Rauhnachts Treiben“ am 5. Januar einiges über die Bräuche unserer Vorfahren erzählen.

Die Percht und ihr Gefolge sind in den Nächten zwischen den Jahren unterwegs. © Eduard Weigert



Frau Garibasch, was erwartet die Wanderer?

Christine Garibasch: Gemeinsam machen wir uns auf den Weg, um die Geheimnisse der „Zwölf heiligen Nächte“ zu ergründen, erfahren, wie unsere Ahnen diese für sie so wichtige Zeit der Stille und der Einkehr zwischen den Jahren begingen und warum sie die „Percht und ihr wildes Gefolge“ so fürchteten. Unterwegs entdecken wir die bereits erwachende Natur, fahnden nach Zunder-Pilz, Mistel und Judasohr, erfahren Hilfreiches über heilende Bäume und kosten von wilden Magentratzerln.

Davon wird man nicht satt . . .

Christine Garibasch lädt zum „Rauhnachts Treiben“. © F.: privat



Garibasch: Natürlich wird auch eingekehrt. Aber zuvor wärmen wir uns am Schwedenfeuer und räuchern mit duftenden Kräutern nach alter Tradition gegen böse Geister und Dämonen den Mief des alten Jahres aus und schützen uns durch die heilsame Wirkung des Rauchs vor allem Schlechten, das in der Luft herumschwirrt. Danach stärken wir uns in der wohlig-warmen Scheune beim Siegertwirt, und der Hubert spielt auf seiner Steirischen.

Wann ist Abmarsch?

Garibasch: Treffpunkt ist um 15 Uhr in Pilsach beim Gasthof Siegert. Es sind auch Nichtmitglieder willkommen. Für die fünf Kilometer lange Strecke brauchen wir etwa zwei Stunden. Wichtig: Festes Schuhwerk und Fackeln oder Taschenlampen. Und rechtzeitig anmelden per Mail an christine.garibasch@alpenverein-neumarkt.de oder Telefon (01 71) 8 64 79 98. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro (Nichtmitglieder fünf Euro) zuzüglich Brotzeit und Getränke.

