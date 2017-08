Wilde Verfolgungsjagd in Regensburg

REGENSBURG - Am Mittwochabend hat die Polizei am Hohen-Kreuz-Weg eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dem Fahrer eines blauen Seat wurden durch die Polizeibeamten deutliche Anhaltezeichen gegeben. Dieser hielt kurz am Fahrbahnrand an, beschleunigte dann aber sein Fahrzeug und versuchte, vor der Kontrolle zu fliehen.

Der Pkw-Fahrer flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit quer durch das Ostenviertel von Regensburg. Es wurden mehrere Streifen der Stadtdienststellen zusammengezogen, welche den Fahrer, einen 28-jährigen Regensburger, schließlich in der Straubinger Straße festnehmen konnten, nachdem dieser sein Fahrzeug beim Spielplatz im Candis-Viertel zurückgelassen hatte und zu Fuß flüchtete.

Durch die eingesetzten Streifen konnte beobachtet werden, dass der Fahrer des Seat unter anderem die Gegenfahrbahn in der baulich geteilten Straubinger Straße befuhr. Auch fuhr er über Grünstreifen, Geh- und Radwege und überfuhr Begrenzungspfosten. Durch die rücksichtslose Fahrweise entstanden Gefahrensituationen für andere Verkehrsteilnehmer. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall.

Bei der Kontrolle des Pkw-Lenkers ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum vor Fahrtantritt, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrzeuglenker erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei insbesondere einen Fahrradfahrer, der nur durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß im Bereich Pürkelgutweg mit dem Seat verhindern konnte.



Dieser und weitere Verkehrsteilnehmer, die auf das Geschehen aufmerksam wurden, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon (0 941) 5 06 20 01 in Verbindung zu setzen.

