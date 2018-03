Wildernder Hund beißt trächtiges Reh tot

Schäferhund riss sich bei Seubersdorf von seinem Besitzer los - vor 29 Minuten

SEUBERSDORF - In Seubersdorf hat sich ein weißer Schäferhund losgerissen und in einem nahen Wald eine trächtige Rehgeiß getötet, die drei Kitze in sich trug.

Laut Polizeiangaben verletzte der wildernde Hund die Rehgeiß so sehr, "dass diese im Nachgang erlöst werden musste". Den Hundebesitzer erwartet nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Hundehalter verstärkt, sich an die Hundeanleinverordnungen der jeweiligen Gemeinden zu halten, besonders im Hinblick auf die derzeit tragenden Wildtiere und deren zukünftigen Nachwuchs.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail