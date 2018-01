Wildes Piano begleitet Stummfilm im Klostersaal in Neumarkt

K 3 lädt ein: Miller the Killer am Klavier, Lubitsch-Komödie "Die Puppe" auf der Leinwand im Klostersaal - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Freitag, 26. Januar, setzt der K 3 Kulturverein Neumarkt seine Veranstaltungsserie fort mit einem besonderen Kinoerlebnis im Klostersaal im evangelischen Gemeindezentrum; Beginn: 20 Uhr. Die Besucher werden um 100 Jahre in die Vergangenheit entführt, als die Filme noch stumm und schwarz-weiß waren und die Musik live dazu gespielt wurde.

Ossi Oswalda bleckt in Lubitschs Stummfilm „Die Puppe“ in schwarz-weiß die Zunge, bunt und wild begleitet „Miller the Killer“ den Streifen am Piano: am Freitag im Klostersaal. © F.: Müller



Gegeben wird "Die Puppe" von Ernst Lubitsch. Der Filmautor drehte von 1918 bis 1921 eine kleine Serie von Filmen in Berlin. Er kam mit seinen komischen, teils grotesken Einfällen gut beim damaligen Publikum an, und "Die Puppe" gibt einen guten Eindruck davon, warum.

Lubitsch siedelte anschließend nach Hollywood um, wurde dort äußerst erfolgreich, hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der amerikanischen Filmkomödie, er avancierte zum Chef der Filmfirma Paramount. Seine Hauptdarstellerin Ossi Oswalda wurde zum gefeierten Stummfilmstar, sie hatte ihren größten Erfolg in "Ich möchte kein Mann sein". Ihr Stern sank mit dem Aufkommen des Tonfilms. Sie versuchte sich noch erfolglos als Filmproduzentin, bevor sie 1947 verarmt, in Prag starb.

Die Musik zu diesem ersten Stummfilmabend kommt von "Miller the Killer". Er liefert die mal einfühlsame, mal dramatische musikalische Kulisse am Klavier. Schon seit Jahrzehnten betreibt er dieses Geschäft im gesamten deutschsprachigen Raum. Viele kennen ihn aber auch als Bar- und Boogiepianisten oder Mitglied von "Kerners Combo" oder von Auftritten in der Region, etwa in Oberweiling.

Bunter K 3- Fasching

Derweil laufen die Vorbereitungen für das nächste "Event" auf Hochtouren: Am Samstag, 10. Februar, treibt’s das K3 bunt: Von A wie Akrobatik bis Z wie Zithermusik wird ein abwechslungsreiches Programm geboten beim ersten Neumarkter Kunst- und Kulturfasching, der damit auch an die Tradition der legendären Starkbierfeste anknüpfen will. Dafür, dass das auch gelingt, wurde Alois Haunschild als "Festredner" gewonnen. Der Kunst- und Kulturfasching steigt am Samstag, 10. Februar, im Foyer der Residenz, Einlass ab 19 Uhr.

nn