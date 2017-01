Willenlose Neumarkterin sexuell missbraucht

Die Kripo ermittelt: Zwei junge Männer sitzen in Untersuchungshaft - vor 56 Minuten

NEUMARKT - Zwei Heranwachsende sind dringend verdächtig, am Neujahrstag in Neumarkt eine widerstandsunfähige junge Frau sexuell missbraucht zu haben. Beide sitzen inzwischen in Haft.

Nach bisherigem Wissensstand sei die 22-jährige Neumarkterin in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages auf der Suche nach ihrem Freund in die Jugendwohngruppe für Flüchtlinge in der Kastengasse gegangen, berichtet die Polizei. Dort hatte vorher auch ihr Freund gewohnt.

Der war aber nicht da; vielmehr traf sie zwei andere junge Männer in der Wohnung, bei denen sie mehrere Stunden blieb. Gegen 7.30 Uhr verließ sie die Unterkunft wieder.

Am nächsten Tag ging sie zur Polizei in Neumarkt und schilderte den Beamten ihren Besuch in der Wohngruppe. Was genau passiert sei, wisse sie jedoch nicht, da sie einen „Filmriss“ habe. Sie vermute, dass es zu sexuellen Handlungen gegen ihren Willen gekommen sei.

Die Kripo übernahm die Ermittlungen, die zu den zwei jungen Männern als dringend Tatverdächtige führten. Der eine ist 18, der andere 19 Jahre alt. Sie wurden mittlerweile festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl; beide sitzen nun in der Justizvollzugsanstalten ein.

Hier finden Sie alle Polizeimeldungen des Tages.

wof

Mail an die Redaktion