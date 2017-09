Willkommen in der OB-Arena: Das Resumee

OB Thumann, CSU-Kandidat Graf und Flitz-Kandidat Ries in der Diskussionsrunde - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Rund 250 Zuhörer, ein übervoller Saal im Pfarrheim Saarlandstraße, Applaus für die Bewerber der politischen Lager, auch Buh-Rufe oder scharfe Attacken: Bestens aufgelegt für den politischen Schlagabtausch zeigten sich OB Thomas Thumann und seine beiden Gegenkandidaten bei der OB-Wahl 2017.

Der Aufbau im Saal war noch am Laufen, da kamen schon die ersten Zuhörer: Sie belegten Plätze, bestellten sich eine schmackhafte Thai-Brotzeit und fachsimpelten über das, was sie erwarte. Klar erkennbar: Sowohl UPW als auch CSU hatten ihre Anhänger mobilisiert.

Nach den Eingangsstatements der drei Bewerber arbeiteten NN-Chefredakteur Michael Husarek und Lokal-Ressortleiter Wolfgang Fellner einen Fragenkatalog mit dem Trio ab: Das waren die Fragen der Leser, die im Vorfeld der Diskussion zahlreich eingegangen waren. Da ging es um das Ganzjahresbad, Altstadt-Gestaltung, Nachverdichtung und das Thema Wasser.

Dann schlug die Stunde der Zuhörer: Und hier schwappten die Wasser-Wogen wieder über das Podium. "Warum wollen sie nicht zentral enthärten", fragte ein erregter Bürger Richtung OB, "so schafft sich jeder Haushalt eine eigene Anlage an und schickt kiloweise Salz in die Kläranlage."

Die Informationsfreiheitssatzung, für die sich der Journalistenverband Neumarkt stark macht, um den Bürgern zu mehr Infos aus den Verwaltungen zu verhelfen, führte Siggi Harres vom Seniorenbeirat der Stadt zum Mikrophon. Sie empfahl dem OB, der Zustimmung zur Satzung siganlisierte, diese auszuweiten, dass Infos für alle zu einem angemessenen Preis zu erreichen seien.

Eine Analyse und Kommentierung der Veranstaltung finden Sie in den Neumarkter Nachrichten am Freitag.