Willkommen in der OB-Arena: Die Debatte

OB Thumann, CSU-Kandidat Graf und Flitz-Kandidat Ries in der Diskussionsrunde - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Wir haben Sie gefragt: Und Sie haben uns geantwortet. Ein dickes Bündel an Fragen ist zusammengekommen, das wir in Themenpakete gepackt haben und die wir in der OB-Arena den drei Kandidaten vorlegen werden. Auf dem Weg durch den Tag haben wir noch einmal wichtige Stationen des Wahlkampfes und Aufreger für Sie zusammen gestellt.

Seit unserem ersten Aufruf, sich an der NN-Aktion zu beteiligen, sind viele Mails und Briefe in der Redaktion eingetroffen. Einige der Themen haben wir in unserem Blog zusammen gestellt, aber alle Karten legen wir noch nicht auf den Tisch: Das geschieht heute Abend im Saal des Pfarrheims an der Saarlandstraße; Einlass ist um 19 Uhr, Auftakt der Veranstaltung um 19.30 Uhr. Wir sehen uns.