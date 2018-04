Windschatten sucht den Neumarkter Bergkönig

Triathlonverein veranstaltet in Sengenthal ein Zeitfahren am Winnberg - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Samstag, 14. April, veranstaltet der Triathlonverein TWin Neumarkt bereits zum vierten Mal sein Zeitfahren am Winnberg. Start ist um 15.30 Uhr in Sengenthal.

Dieses Jahr ermittelt TWin den Bergkönig nicht im Herbst, sondern schon im Frühling. © F.: De Geare



Dieses Jahr ermittelt TWin den Bergkönig nicht im Herbst, sondern schon im Frühling. Foto: F.: De Geare



Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine Kombination aus Sprint- und Bergwertung. Sprintwertung, da sich die Athleten wegen der Kürze der Strecke (gut zwei Kilometer) permanent am Limit bewegen. Bergwertung, weil sie dabei eine durchschnittliche Steigung von zwölf Prozent zu bewältigen haben.

Die Windschattler wollen dabei die diesjährige Neumarkter Bergkönigin und den Neumarkter Bergkönig krönen. Die Radfahrer können mit dem Rennrad oder MTB (getrennte Wertung) starten. Es wird ein Jagdstart durchgeführt, die Radsportler starten also hintereinander.

Die Strecke beginnt wieder kurz vor der Bahnunterführung und endet am Ortseingang von Winnberg. Die Rennradfahrer fahren die geteerte Straße, die MTB-Fahrer den hinter dem Friedhof führende Wanderweg zum Ziel. Freundlicherweise hat die Gemeinde Sengenthal der Sportveranstaltung zugestimmt und Absperrungen zur Verfügung gestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass keine Straßenmalereien erlaubt sind.

Im Zielbereich wird eine Verpflegung angeboten. Die Siegerehrung findet wie immer im Café Forster in Winnberg statt.

Die Anmeldung bis 15 Uhr vor Ort oder vorab unter (0 91 81) 90 75 01 erfolgen. Die Startgebühr beträgt sieben Euro. Weitere Infos unter twinneumarkt.com

nn