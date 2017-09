Windschattler hatten Sommer ohne Verschnaufpause

Während andere Urlaub machten, suchten sich Athleten des Neumarkter Triathlonvereins sportliche Herausforderungen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Erfolg- und erlebnisreiche Sommermonate liegen hinter den Athleten des Triathlonvereins Windschatten aus Neumarkt. Nicht nur an regionalen Veranstaltungen nahmen die Sportler teil, auch überregionale und ausländische Wettkämpfe lockten die Neumarkter mit Begeisterung an. Ein kleiner Rückblick auf den TWin-Sommer 2017.

„Sub 10“ (unter zehn Stunden) war das Ziel von Michael Kropp beim „KnappenMan“ am Knappensee in der Lausitz. Nach neun Stunden und 42 Minuten kam der Triathlet von Windschatten Neumarkt glücklich ins Ziel. Damit belegte er den fünften Platz. © Foto: Kropp



Der Challenge Island zählt weltweit zu den schwierigsten Halbdistanz-Triathlons (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21 Kilometer Laufen). Doch "Windschattler" Reinhold Schmidpeter stellte sich Ende Juli dieser Herausforderung.

13 Grad Wassertemperatur und hohe Wellen durch starke Windböen waren der Grund, warum am Wettkampftag die Schwimmstrecke in dem See Medalfellsvatn im Westen Islands auf 1,5 Kilometer gekürzt wurde. Schmidpeter ließ sich nicht aus seinem Konzept bringen. Bereits nach 25 Minuten ging der TWinler auf die Radstrecke, die über 1200 Höhenmeter am Fjord Hvalfjördur entlang führte.

Doch die Windböen ließen Reinhold keine Zeit für den Genuss der atemberaubenden Landschaft. Bei seiner stärksten Disziplin, dem Laufen, gab er nochmal alles und erkämpfte sich den 2. Platz in seiner Altersklasse. Nach 5:50 Stunden konnte seine Ehefrau Marion den Finisher stolz im Ziel bejubeln.

"Just for fun" lautete das Motto für die frisch gebackenen Challenge-Roth-Finisher Anfang August beim Mainfrankentriathlon in Kitzingen. Sie starteten beim Sprint-Wettkampf – 600 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen.

"Bestes Wetter, viel Spaß, super Ergebnisse" waren das Resümée der Windschatten-Athleten Karin Häußler-Adkins (AK-Platz 2 mit 1:14:32 Stunden), Dieter Schick (AK-Platz 1 mit 1:09:09), Jürgen Weiß (AK-Platz 2 mit 1:10:34) und Manfred Büttner (AK-Platz 4 mit 1:05:13). Auf der Olympischen Distanz startete Reinhold Schmidpeter, der mit 2:27:37 erneut den zweiten Platz in seiner Altersklasse erreichte.

Ende August nahm ein dreiköpfiges Team den Ötztaler Radmarathon in Angriff. 5500 Höhenmeter müssen dort auf einer Strecke von 238 Kilometern bezwungen werden. Der Bergradmarathon ist so begehrt, dass unter 15 000 Willigen nur 4000 Teilnehmer per Losverfahren ausgewählt werden.

Reinhold Schmidpeter wurde beim Island Challenge starker Zweiter in seiner Altersklasse. Die Radstrecke führte am atemberaubenden Fjord Hvalfjördur entlang. © Foto: Marion Schmidpeter



Glück bei der Verlosung hatten Manfred Büttner, Jürgen Weiß und Thomas Bergmann vom TWin Neumarkt. Der Startschuss fiel im bekannten Skiort Sölden. Die steilsten Rampen verlangten mit 18 Prozent Steigung viel von den Athleten ab. Bei rasanten Abfahrten erreichten die Radler Spitzengeschwindigkeiten von über 100 km/h. In der Auffahrt zum Jaufenpass forcierte Bergmann das Tempo und sammelte einige Konkurrenten ein. In der letzten Abfahrt dann noch Regen und Hagel: Glücklich im Ziel in Sölden war Thomas Bergmann mit einer Zeit von 10:57 Stunden. Gemeinsam folgten Manfred Büttner und Jürgen Weiß mit 11:57 Stunden.

Ein weiteres Highlight stand bei Michael Kropp am 25. August auf dem Programm. Nach neun Monaten Vorbereitung mit insgesamt über 10 000 Trainingskilometern und bereits einer absolvierten Langdistanz in Venedig im Juni setzte er sich beim KnappenMan in der Lausitz das Ziel "unter zehn Stunden". Nach zwei trockenen Brötchen und vergessenen Laufsocken fiel für Kropp um 7 Uhr der Startschuss. Bei dem Wettkampf werden zweimal 1,9 Kilometer mit einem kurzen Landgang geschwommen, statt Wechselzone gibt es einen Wechselgarten und auf dem Rad müssen sechs Runden zu je 29,7 Kilometer gefahren werden.

Temperatur und Wind meinten es gut mit Kropp, so dass er als Sechster auf die Marathonstrecke ging. Trotz leichter Magen- und Darmbeschwerden in der zweiten Hälfte konnte er das Tempo auf den letzten Kilometern noch einmal steigern und so mit einer Gesamtzeit von 9:42:29 Stunden glücklich über die Ziellinie laufen.

