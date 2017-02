Wingen wird Pfarrer in Neumarkter Hofkirche

40-Jähriger folgt Dekan Distler nach — Kaplan im Münster

EICHSTÄTT/BECHHOFEN/NEUMARKT - Stefan Wingen (40) wird ab 1. September der neue Pfarrer in der Gemeinde Zu Unserer Lieben Frau in Neumarkt.

Eichstätts Bischof Gregor Maria Hanke hat ihn nun für dieses Amt ernannt. Pfarrer Wingen leitet seit September 2012 die Pfarreien Bechhofen, Burgoberbach und Großenried im Dekanat Herrieden. Er wird Nachfolger von Pfarrer Monsignore Richard Distler (70), der zum 1. September in den Ruhestand tritt. Die Gemeinden Bechhofen, Burgoberbach und Großenried werden zur Wiederbesetzung im Pastoralblatt des Bistums Eichstätt ausgeschrieben.

Stefan Wingen wurde 2008 für das Bistum Eichstätt zum Priester geweiht. Vier Jahre war er anschließend bereits in Neumarkt tätig: Er arbeitete als Kaplan in der Münsterpfarrei St. Johannes. Monsignore Richard Distler ist seit 1989 Pfarrer in der Pfarrei Zu Unserer Lieben Frau in Neumarkt und seit 1993 auch Dekan des Dekanats Neumarkt.

nn