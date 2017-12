Wintereinbruch: Im Kreis Neumarkt blieb's bei Blechschäden

Polizei registriert über ein Dutzend wetterbedingte Unfälle - vor 38 Minuten

NEUMMARKT - Mit dem ersten Schnee verwandelten sich die Straßen vielerorts in Rutschbahnen. Über ein Dutzend Unfälle verzeichnet die Neumarkter Polizei seit Sonntag-Nachmittag.

Am Sonntagnachmittag setzte von Westen kommend Schneefall ein und ab 15:30 Uhr kam es in der Oberpfalz zu Verkehrsbehinderungen und ersten Verkehrsunfällen, meldet die Einsatzzentrale in Regensburg.

Im Landkreis Neustadt/Waldnaab stürzte ein Traktorfahrer über die Böschung und wurde schwer verletzt mit Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht.



Bis ein Uhr summierten sich die Unfälle in der Oberpfalz auf 39. Elf davon ereigneten sich im Landkreis Neumarkt. Seitdem hat es noch einige Male wetterbedingt gekracht, ergab ein Anruf bei der PI Neumarkt. "Aber nichts gravierendes."

Im benachbarten Franken sieht dies anders aus. Dort gab es hunderte Unfälle, mehrere Tote, hundert Verletzte und einen Millionen-Schaden

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail