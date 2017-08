Wirte versprechen fruchtige Genüsse

"Vom Obstkörberl in die Küche" lautet das Motto der 27. Schmankerlwochen vom 1. bis 31. Oktober - vor 7 Minuten

NEUMARKT - Oktober ist Feinschmecker-Zeit in und um Neumarkt: Heuer finden vom 1. bis 31. bereits die 27. Schmankerlwochen statt, und da im Oktober auch die 20. Neumarkter Obstbörse vor dem Landratsamt durchgeführt wird, kam Werner Thumann, Vorsitzender des Tourismusverbandes, auf die Idee des diesjährigen Mottos: Die beteiligten Gastronomen werden viele Gerichte mit Obst auf ihrer Schmankerl-Karte haben.

Mit Obst lässt sich auch lecker kochen. Das sollen die Neumarkter Schmankerlwochen beweisen. © oh



"Vom Obstkörberl in die Küche – fruchtige Genüsse unserer Heimat" lautet der vielversprechende Titel. Wenn Thumann bei der Vorstellung des Programms auch einräumte, dass es im Vorfeld durchaus Diskussionen gegeben hat und nicht alle Wirte wirklich spontan begeistert waren. Doch Thumann, auch Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes und der Obst- und Gartenbauvereine, hatte seine Argumente. "Wir dürfen nicht nur über Nachhaltigkeit diskutieren, sondern müssen auch Ernst machen." Deshalb soll heuer neben Fleisch von regionalen Erzeugern wie dem Juradistl-Lamm vor allem heimisches Obst auf den Teller kommen.

Dass das funktioniert, zeigte Johann Herrler schon bei der ersten Kostprobe: Er kocht im Restaurant "Lex" viel asiatisch, gerne auch mit exotischen Früchten. Doch es geht auch anders. "Der Apfel ist die Papaya der Oberpfalz" wurde als Credo ausgerufen und so kredenzte Herrler eine Kürbis-Apfel-Suppe, raffiniert exotisch gewürzt. Das Schweinefilet reichte er mit Apfel-Chutney und Kirschen und bei den Nachspeisen — zum Auftakt Birnen-Tiramisu mit gerösteten Kürbiskernen – stehen die süßen Früchte ohnehin oft im Mittelpunkt.

Oberbürgermeister Thomas Thumann lobte die das ganze Jahr über hohe Qualität der Neumarkter Gastronomie, doch bei den Schmankerlwochen legen sich die Wirte noch einmal ganz besonders ins Zeug. Belohnt werde das durch die enorme Resonanz, die Zahl der Gourmets, die drei Stempel in ihrem "Schmankerlpass" vorweisen können und damit an der Verlosung teilnehmen, steigt ständig, so Rainer Seitz, Leiter des Amtes für Touristik und Geschäftsführer des Tourismusverbandes. Er freute sich ganz besonders, dass der Hotel-Gasthof Dietmayr in diesem Jahr wieder mit von der Partie ist und es damit nach dem Rückzug des Gasthauses Fleischmann auch 2017 bei zehn Schmankerlwirten bleibt.

Neben dem Lex und Dietmayr sind das der Landgasthof Meier in Hilzhofen, der das Eröffnungsessen am 28. September ausrichtet, der Almhof auf dem Höhenberg, der Hotel-Gasthof Wittmann, der Hotel-Gasthof am Schloss in Pilsach, das W3, das Berghotel Sammüller, das Restaurant Essenz und La Fortunella. Viele davon planen auch wieder besondere Veranstaltungen wie Menü-Abende oder ein "BierCulinarium".

Beim Blättern in der von Egbert Schwab gestalteten Schmankerlbroschüre zeigt sich, dass den Köchen dann doch einiges eingefallen ist zu dem fruchtigen Motto: Ravioli von der Oberpfälzer Ente mit Boskop-Apfel, Juradistl-Lamm mit Haselnüssen und Weintrauben oder gegrillter Bachsaibling mit Holunder machen Appetit auf den Herbst. Die ganze Auswahl steht auf www.schmankerlwochen.de

JÜRGEN DENNERLOHR