Wirtschaftsschule: Landkreispreis für besten Abschluss

Neumarkt: Alle Schüler der zehnten Klasse haben die Prüfung bestanden - vor 45 Minuten

NEUMARKT - Auch in diesem Jahr haben alle 22 Schüler der Abschlussklasse den Wirtschaftsschulabschluss und somit den mittleren Bildungsabschluss an der Wirtschaftsschule Neumarkt erfolgreich absolviert.

Alle 22 Schüler der Abschlussklasse haben den Wirtschaftsschulabschluss bestanden. Die meisten von ihnen beginnen im September eine Ausbildung. © Foto: Fritz Etzold



Alle 22 Schüler der Abschlussklasse haben den Wirtschaftsschulabschluss bestanden. Die meisten von ihnen beginnen im September eine Ausbildung. Foto: Foto: Fritz Etzold



Oberstudiendirektor Albert Hierl, Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums Neumarkt und somit auch der Wirtschaftsschule an der MS West, gratulierte den Schülern zum erfolgreichen Abschluss. Ihre Klassenlehrerin war Oberstudienrätin Nicole Gebauer.

Die Zehntklässler mussten ihre Prüfung in Deutsch, Englisch, Rechnungswesen und Betriebswirtschaft schriftlich ablegen. Zusätzlich wurden praktische Prüfungen in Rechnungswesen (Buchen am PC) und Textverarbeitung verlangt. In Englisch erfolgte auch noch eine mündliche Gruppenabschlussprüfung.

Julia Macher aus Neumarkt erreichte einen Zeugnisdurchschnitt von 1,54 und erhielt einen Landkreispreis in Höhe von 50 Euro.

Der Altdorfer Vinzenz Juraschek bekam für einen Zeugnisdurchschnitt von 2,0 den Preis des Fördervereins des Beruflichen Schulzentrums (50 Euro).

Simon Kerler und David Schmid erhielten einen Buchpreis für herausragende sportliche Leistungen. Sie erzielten die höchsten Punkte beim Leichtathletiksportfest. Simon Kerler hält seit letztem Jahr den Schulrekord in Weitsprung mit 5,90 Meter und seit zwei Jahren mit 9,5 Sekunden den Schulrekord im 75-Meter-Lauf.

Die meisten Absolventen beginnen ab September eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Einige wenige starten jedoch auch eine gewerbliche Ausbildung oder gehen weiter auf die Berufliche Oberschule.

Neben der Abschlussprüfung am Ende des Schuljahres war ein weiterer Höhepunkt die Abschlussfahrt nach Bordighera an der italienischen Riviera im September 2016.

Ein besonderer Dank ging auch an den Förderverein, der durch eine Spende den Sektempfang ermöglicht hat. Studienrat Stefan Kremerskothen übernahm mit seiner Gitarre den musikalischen Part der Feier, Edeltraud Lang die Bewirtung.

nn