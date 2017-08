Wissenswertes über das Johannesviertel in Neumarkt

NEUMARKT - Am 3. September haben Interessierte wieder die Möglichkeit, bei der "Sonntagsführung für jedermann" Neumarkt näher kennen zu lernen. Diesmal kann man das Johannesviertel erkunden.

Bei der nächsten Sonntagsführung im September erkunden interessierte Teilnehmer das Johannesviertel in der Neumarkter Innenstadt. © Foto: H&B Fotoprojekte



Gertraud Aumeier, eine erfahrene Gästeführerin, die auch schon einige Jahre dort gelebt hat, führt erstmalig in dieser Reihe durch dieses Viertel in der Altstadt und erzählt dabei so einiges Wissenswertes, nicht nur über die Geschichte der Pfalzgrafenstadt, sondern auch über die Menschen, das Münster, die Glocken und die Kultur. Kurioses wird dabei ebenso erklärt, wie auch so manches Geheimnis oder Rätsel dabei gelüftet werden könnte.

Treffpunkt ist ab 13.15 Uhr am Bronzerelief am Rathaus. Die Führung dauert in etwa 90 Minuten. Die Kosten betragen pro Person vier Euro; Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen beschränkt, nicht nur um die Sicherheit zu gewährleisten, sondern auch, um die Qualität der Führung zu halten. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt vier Personen.

Tickets gibt es unter www.neumarkt.de/sonntag2017, die dort reserviert und in der Tourist-Information (Rathauspassage) vorab bezahlt werden können. Sollte es noch Restplätze für die Führung geben, so kann man auch spontan mit dabei sein. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer (0 91 81) 2 55-1 25.

