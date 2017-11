Witt Weiden eröffnet in Neumarkter 1A-Lage

Witt Weiden eröffnet in Neumarkter 1A-Lage

Umzug aus der Klostergasse an die Obere Marktstraße - Seit 46 Jahren in der Stadt

NEUMARKT - Die Neumarkter Filiale des Mode- und Wäsche-Hauses Witt Weiden hat am heutigen Montag ihre neuen Geschäftsräume am Oberen Markt eröffnet. In den vergangenen Wochen war hier der frühere "Schuh Fries" für den neuen Mieter umgebaut worden.

Das Mode-und-Wäsche-Fachgeschäft Witt Weiden hat am Montag seine neuen Verkaufsräume an der Oberen Marktstraße für die Kundschaft aufgesperrt. Zuvor war in dem Stadthaus mehr als 100 Jahre lang das Schuhgeschäft Fries. © Hubert Bösl



Die Passage an der Frontseite des früheren Schuhladens wurde geschlossen, so dass Witt Weiden sein Sortiment im neuen Fachgeschäft künftig auf einer Verkaufsfläche von 260 Quadratmetern präsentieren kann.

Hier werden Mode und Wäsche für die Frau ab 50 sowie Heimtextilien wie Bettwäsche, Kissen und Decken angeboten. Auch eine "Herrenecke" wurde eingerichtet. Weil das neue Geschäft nur noch eingeschossig ist, sei das Einkaufen für die Kunden nun barrierefrei und somit viel bequemer, sagt Witt-Weiden-Regionalleiter Markus Enders. In der alten Filiale um die Ecke in der Klostergasse, die am 30. Oktober geschlossen wurde, hatte sich die Verkaufsfläche über vier Etagen erstreckt.

Und vor allem ist es die "1A-Lage", die Markus Enders begeistert: fast direkt am Rathauses, gegenüber von den Eisdielen, zentraler gehe es kaum.

Witt Weiden ist einer der größten Arbeitgeber der Oberpfalz und feiert in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen. Seit 1987 ist das Unternehmen mit Sitz in Weiden ein Teil der Otto Group. Es hat heute 125 Filialen und stieg schon 1997 in den Online-Versandhandel ein. In Neumarkt ist Witt Weiden bereits seit 46 Jahren ansässig. Sieben Mitarbeiter hat die Filiale derzeit.

