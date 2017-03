Wo ist Malina Klaar? 20-Jährige in Regensburg verschwunden

20-Jährige kam nach einer Party nicht nach Hause

REGENSBURG - Sie war auf dem Weg nach Hause von einer Party, telefonierte gegen 6 Uhr morgens noch mit ihrer Mitbewohnerin. Seitdem wird die 20-jährige Malina Klaar vermisst.

Zuletzt telefonierte sie mit ihrer Mitbewohnerin und sagte, sie sei in der Nähe des Stadtparks. © privat



Malina Klaar war bis etwa 5 Uhr am Sonntagmorgen auf einer Party im Bereich Galgenbergstraße. Von dort aus machte sie sich zu Fuß auf den Heimweg in Richtung Unterer Wöhrd. Um kurz vor 6 Uhr telefonierte sie noch mit ihrer Mitbewohnerin und sagte ihr, dass sie sich beim Stadtpark befinden würde. Aber sie kam nicht zu Hause an.

Nachdem sie bis zum Sonntagnachmittag nicht nach Hause gekommen war, meldeten die Eltern die junge Frau als vermisst. Malina wohnt erst seit einigen Wochen wegen eines Studiums in Regensburg und ist dementsprechend noch nicht besonders ortskundig.

Malina ist 1,67 Meter groß, schlank, hat braune, schulterlange, lockige Haare. Sie war bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen und einer braunen Wolljacke. Außerdem trägt sie eine auffällige Halskette mit Lederband und einer silbernen Schnecke als Anhänger.

Die polizeilichen Suchmaßnahmen mit Suchhunden und Polizeihubschrauber verliefen bislang negativ. Das Handy der Vermissten ist ausgeschaltet. Von Seiten der Familienangehörigen wurde ein entsprechender Facebook-Aufruf gestartet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Regensburg Süd, Tel. 0941 / 506 - 2121 entgegen.

