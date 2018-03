Wo Neumarkt architektonisch Kante zeigt

Ausstellung "Architektouren 2017" in der Residenz eröffnet — Herausragende Projekte aus der Region - vor 52 Minuten

NEUMARKT - Mit der Vernissage zu den "Architektouren 2017" ist die Ausstellung in der Residenz eröffnet worden. Sie präsentiert bis zum 25. März 54 von der Bayerischen Architektenkammer ausgezeichnete Bauten aus der Oberpfalz, Mittelfranken und Niederbayern.

54 Vorzeigeprojekte aus der Oberpfalz, Mittelfranken und Niederbayern sind noch bis zum 25. März in der Residenz zu sehen. © Foto: Matin Herbaty



54 Vorzeigeprojekte aus der Oberpfalz, Mittelfranken und Niederbayern sind noch bis zum 25. März in der Residenz zu sehen. Foto: Foto: Matin Herbaty



Sie fügt sich in das umfangreiche Programm zum 100. Jubiläum der von Johannes Berschneider initiierten Vortragsreihe "Architektur und Baukultur" des BDA- Kreisverbands Niederbayern-Oberpfalz ein. Neumarkt ist die letzte Station der Wanderausstellung, die zuvor unter anderem in München, Regensburg und Passau zu sehen war.

Vorgestellt werden 21 Projekte aus der Oberpfalz, 17 aus Mittelfranken und 16 aus Niederbayern. Jedes Objekt ist dabei mit Fotos, Grundrissen und Plänen auf einer Tafel dokumentiert. Die Bandbreite reicht von Wohnhäusern über Kindergärten, Schulen und Gewerbebauten bis hin zu Grünanlagen, Platzgestaltungen und Innenräumen. Sanierungen und Umbauten sind ebenso vertreten wie Neubauten.

Auch aus der Region sind einige Projekte zu sehen: Neumarkt ist repräsentiert durch das Gemeindezentrum im alten Kapuzinerkloster, ausgezeichnet für den Einklang denkmalgerechten Umbaus und neuer Architektur (Berschneider + Berschneider, Pilsach). Als Beispiel für die erfolgreiche Aktivierung eines innerörtlichen Denkmalensembles wurde das Feuerwehrhaus Breitenbrunn aufgenommen (Kühnlein Architektur, Berching). Ein Beispiel für das gelungene Einfügen eines öffentlichen Gebäudes in exponierter Position ist die neue Sporthalle in Postbauer-Heng (asp Arat Schuster, Stuttgart). "Architektur und Innenarchitektur aus einem Guss" zeigt nach Ansicht der Jury der vom Büro Berschneider + Berschneider durchgeführte kubische Anbau an ein denkmalgeschütztes Haus in der Ganghofersiedlung in Regensburg. Der gerade einmal sechs mal sechs Meter große Altbau entstand als Zweifamilienhaus für Arbeiter der Messerschmitt-Werke.

Chance für Jüngere

Seit 1998 wählt die Bayerische Architektenkammer jedes Jahr rund 200 Projekte für die Architektouren aus. Architekten können bis zu drei abgeschlossene Arbeiten digital einreichen, bei denen der Bauherr einer Teilnahme zugestimmt hat. Kriterien sind zum einen eine qualitätvolle Architektur und zum andere ein erkennbares Zusammenspiel von Bauherren und Architekten. "Da ist man als Architekt froh, wenn man drei Projekte einreicht und eins angenommen wird", so Johannes Berschneider. Die Architektouren bieten auch jüngeren Architekten eine Chance, sich einem größeren Publikum zu präsentieren, und sind für Bauherren in spe eine gute Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen. Für Besucher ist die Veranstaltung eine seltene Gelegenheit, auch Privathäuser zu besichtigen.

Die Ausstellung in der Residenz ist nicht nur Rückschau auf 2017, sondern macht zugleich neugierig auf die diesjährigen Architektouren, die am 23. und 24. Juni stattfinden. In diesem Jahr sind aus dem Landkreis wieder zwei Projekte von Berschneider + Berschneider und drei von Kühnlein Architektur vertreten.

Landrat Willibald Gailler sieht im Landkreis Neumarkt ein gutes Umfeld für Architektur gegeben, "das weit in die Region ausstrahlt". Dies nicht zuletzt durch das Zusammenwirken von Architekturbüros und Handwerk, aber auch durch nachhaltiges Engagement wie in der BDA-Vortragsreihe: "Es ist wichtig, die Menschen mitzunehmen, zu sensibilisieren und für Architektur zu gewinnen." Auch kleinere Vorhaben erhielten durch einen Architektenentwurf eine ganz andere Qualität. Gailler begrüßte, dass immer mehr Unternehmen den Wert guter Architektur für das Unternehmensimage erkennen. Daneben sei es sagenhaft, was an Bauten in den vergangenen Jahren revitalisiert worden sei – "das belebt den Landkreis maßgeblich."

OB Thomas Thumann sah die Ausstellung in der Residenz am richtigen Ort, um auf die architektonische Entwicklung in Stadt und Landkreis hinzuweisen, steht doch im Zusammenhang mit der Hochschulansiedlung die Umgestaltung des Residenzplatzes an. Nicht nur hier sei es wichtig, dass die Stadt "architektonisch Kante zeigt". Thumann freute sich, dass die Neumarkter Altstadt gerade wieder für Investoren interessant wird. Zahlreiche Vorhaben stehen an: "Was gerade gebaut wird, schlägt alle Rekorde", so sein Fazit angesichts von Gesamtinvestitionen von 190 Millionen Euro allein im vergangenen Jahr.

Im Bus zur Baukultur

Aus den Architektouren heraus entstand auf Initiative von Johannes Berschneider vor 15 Jahren in Neumarkt das Projekt "Architekturbus". Hier können Bürger interessante Gebäude im Landkreis besuchen und erfahren von den mitfahrenden Architekten Details zu den jeweiligen Objekten. Diese mittlerweile in einigen anderen Städten und Landkreisen in der Oberpfalz und Niederbayern etablierte Tour geht heuer nach zweijähriger Pause wieder an den Start: Am 21. April rollt der Architekturbus durch den südlichen Landkreis und darüber hinaus mit Schwerpunkten in Mühlhausen, Beilngries und Parsberg.

Nächstes Highlight im Jubiläumsprogramm ist am heutigen Samstag ab 19 Uhr das Architekturfest im Maybach-Museum mit Kabarett, Konzert und vielen Aktionen. Mit inzwischen über 200 Besuchern täglich ist "(T)Raum – Architektur im Schuhkarton" ein voller Erfolg. Die Ausstellung in der Klostergasse ist noch bis 31. März geöffnet.

Den Abschluss der Reihe bildet am 10. April ab 19 Uhr die Podiumsdiskussion "Mitanand reden" im Maybach-Museum. Hier können Bürger Architekten und Behördenvertretern Fragen rund ums Bauen stellen.

MARTIN HERBATY