Woffenbach: Bauernbühne zeigt "Ballett am Jocklhof"

BSC-Abteilung präsentiert das Gaudi-Stück ab 26. März - vor 47 Minuten

NEUMARKT/WOFFENBACH - Des gibt a Gaudi: "Ballett am Jocklhof" heißt das Lustspiel in drei Akten, das die Woffenbacher Bauernbühne derzeit eifrig übt. Premiere ist am 26. März.

Die Proben für das Stück „Ballett am Jocklhof“ laufen im Obergeschoss des Woffenbacher Vereinsheims bereits auf Hochtouren. © Foto: Wolfgang Fellner



Alles Bauerntheater: Das ist das Motto der Woffenbacher Schauspieltruppe, die zum BSC gehört. Diesmal geht es in dem Stück von Franz Schaurer auf den Jocklhof – wo es recht zugeht. Es geht um ein schräges Testament, eine Klausel, die es einzuhalten gibt, und Anverwandte, die auch gerne erben würden. Erben wollen.

Weshalb der Ferdl mit aller Kraft am Jocklhof schuftet, um seine wenig geliebten Tanten als Erbinnen außen vor zu halten. Großvater Bartl ist derweil für das Hauswesen zuständig – eine Aufgabe, die ihn aber etwas überfordert.

Als die beiden Tanten samt Männern anreisen, um das Erbe in Augenschein zu nehmen, wird es konfus. Vor allem, weil das Quartett sich schier zerreißt, um doch noch an das Erbe zu kommen. Jede mögliche und unmögliche Handreichung übernehmen sie, um sich gegenseitig zu übertrumpfen.

Als dann der Jungbauer auch noch mit der Jung-Haushälterin durchgeht, scheint alles verloren, Großvater Bartl plagen Albträume. Zurecht? Das wird sich weisen, wenn das Stück Premiere hat.

Es spielen: Bartl, Großvater (Reinhard Lang), Ferdl, Bartls Enkel (Max Baumann), Rosalie, Haushälterin (Franziska Vögerl), Luise, Ferdls Tante (Christa Fink), Karl, Luises Mann (Karl-Henz Nisselbeck), Anna, Ferdls Tante (Margit Blomenhofer), Hans, Annas Mann (Christian Waffler), Notar (Franz Vögerl); Regie: Maria Fersch. Der Ziachklang sorgt für die musikalische Umrahmung, den Prolog sprechen Steffi Vögerl und Hans-Werner Liederer.

Die Aufführungen im Gasthaus zur Au, 1. Stock, sind am Sonntag, 26. März, Freitag, 31. März, Sonntag, 2. April, Freitag, 7. April, Samstag, 8. April, Sonntag, 9. April, Sonntag, 16. April und Montag, 17. April, jeweils um 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet am Dienstag, 14. März, bei Uhren Stang, Rosengasse 3, Neumarkt.

Am 26. März gibt es um 14.30 Uhr eine Aufführung, die für Kinder und Senioren kostenlos ist.

wof

