Woffenbach: Buntes Fest im Schlosspark

Lebenshilfe, evangelische Kirche und Vereine locken mit großem Programm - vor 25 Minuten

NEUMARKT - 50 Jahre Evangelische Gottesdienste in der Schlosskapelle in Woffenbach und 20 Jahre Theo-Betz-Wohnstätten: Das ist Grund genug für die Evangelische Kirchengemeinde und die Lebenshilfe, ihre Jubiläen am Pfingstsonntag, 4. Juni, mit einem gemeinsamen Fest groß unter dem Motto "Begegnungen rund um den Schlosspark" zu feiern.

Dass die Woffenbacher rauschende Feste auf die Beine stellen können, hat der Neumarkter Stadtteil schon vor zwei Jahren bei seiner 750-Jahr-Feier bewiesen. © Foto: privat



Dass die Woffenbacher rauschende Feste auf die Beine stellen können, hat der Neumarkter Stadtteil schon vor zwei Jahren bei seiner 750-Jahr-Feier bewiesen. Foto: Foto: privat



Als direkte Nachbarn des Schlossparks bot es sich an, die Feierlichkeiten dort miteinander zu organisieren. Tatkräftige Unterstützung gibt es durch viele Woffenbacher Vereine, Gruppen und Einrichtungen, die diese Jubiläen zu ihrem gemeinsamen Ortsteilfest machen.

Auch die Einbindung der katholischen Gemeinde zeigt das sehr gute Miteinander. Im Fall der Schlosskapelle, die vor 50 Jahren der Evangelischen Kirchengemeinde für die Feier von Gottesdiensten überlassen wurde, ist Armin Ehresmann – als Neumarkter Pfarrer für die evangelischen Gemeindeglieder in Woffenbach zuständig – die Betonung der guten Beziehung zur katholischen Gemeinde St. Willibald sehr wichtig: "Die Jubiläumsfeier dient auch als ökumenische Brücke."

Kontakte knüpfen

So ist das Donauer Kinderhaus, das sich in evangelischer Trägerschaft befindet, ebenso mitbeteiligt wie auch der katholische Pfarrgemeinderat und der Elternbeirat des katholischen Kindergartens St. Willibald. In Sinne dieser konfessionsverbindenden Zusammenarbeit hofft die ebenfalls beteiligte Ökumenische Nachbarschaftshilfe Woffenbach/Stauf auf Kontakte zu neuen ehrenamtlichen Helfern, die dringend gesucht werden.

Für Ludwig Kotzbauer, Leiter der Theo-Betz-Wohnstätte der Lebenshilfe, soll die Feier das Miteinander in Woffenbach und somit die Teilhabe der in seiner Einrichtung betreuten Menschen unterstützen. Für die Bewohner wünscht er sich viele Gespräche und Kontakte.

Ehresmann und Kotzbauer zeigen sich für die breite Unterstützung und die tatkräftige Hilfe sehr dankbar, so dass das Fest schon jetzt als Erfolg zu sehen ist. Gemäß dem Motto "Begegnungen" haben die gemeinsamen Vorbereitungen viele Kontakte und Anknüpfungspunkte ergeben. Auch stellvertretende Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger ist gespannt auf viele "Begegnungen rund um den Schlosspark": Sie wird die Stadt Neumarkt, die die Schirmherrin der Veranstaltung ist, offiziell vertreten.

Rund um den Schlosspark wird wieder gefeiert. © Bösl



Rund um den Schlosspark wird wieder gefeiert. Foto: Bösl



Das Programm beginnt am 4. Juni um 13.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst bei der Schlosskapelle mit den Pfarrern Ewald Scherr und Armin Ehresmann. Die Predigt hält Pfarrer i.R. Ernst Herbert. Von 15 bis 19 Uhr ist buntes Programm im Schlosspark und dem angrenzenden Gelände. In der Schlosskapelle gibt es um 15 und 16.45 Uhr Kirchenführungen; 16 Uhr: Kapellenrallye für Kinder mit Religionspädagogin Pia Nürnberger; 18 Uhr dann ein Barockkonzert mit einer Musikgruppe um Sopranistin Michaela Zeitz mit Texten von Pfarrer Armin Ehresmann.

Blasrohr, Brot und Bowle

Der Schützenverein Woffenbach beteiligt sich mit einem Tag der offenen Tür mit Kirchweihschießen, Lichtgewehr und Blasrohrschießen. Der Schachklub Neumarkt freut sich auf die Begegnung mit vielen Anhängern des "Königlichen Spiels" und solchen die es werden wollen.

Das Donauer Kinderhaus bietet beim Spielplatz ein Kinderschminken an. Die SRK wird in einer kleinen Ausstellung Bilder zum "Leben im Reservistenverein" zeigen und Gulaschsuppe anbieten. Beim BRK-Seniorenzentrum serviert der katholische Pfarrgemeinderat Woffenbach Kaffee und Kuchen, hier gibt es auch eine Grillstation und einen Eisverkauf.

Der OGV Woffenbach, ein unmittelbarer Nachbar, beteiligt sich mit einem Ausschank von Hugo und alkoholfreien Getränken sowie den Verkauf von Brotaufstrichen aus seinem Garten auf Bauernbrot. Der BSC Woffenbach präsentiert eine kleine Spielestation, und die Zumba-Kids werden eine kleine Tanzeinlage darbieten.

Führungen durch Wohnstätte

Die Kolpingsfamilie Woffenbach wird Geschicklichkeitsspiele für Jung und Alt präsentieren. Die ökumenische Nachbarschaftshilfe kredenzt eine frische Sommer-Bowle. Einen Getränkestand betreiben die Freiwillige Feuerwehr und die Kirwaleut.

Die Lebenshilfe gibt Informationen über Ausbildung und den Bereich Wohnen. Der Sozialpsychiatrische Dienst der Diakonie Neumarkt stellt seine Arbeit vor und veranstaltet Brettspiele und ein "Fingerbilliard". Auf der kleinen Bühne präsentieren sich unter anderem der Evangelische Posaunenchor, das Donauer Kinderhaus mit einer Tanzeinlage, die Tanzgruppe der Theo-Betz-Wohnstätte und das Konfi-Tanzprojekt der Evangelischen Jugend.

Die Theo-Betz-Wohnstätte veranstaltet einen Tag der offenen Tür mit Hausführungen. Sie gibt zudem Raum für eine Kunstausstellung des Woffenbacher Künstlerkreises. Kaffee und Kuchen bietet der Elternbeirat des katholischen Kindergartens St. Willibald an.

nn