Woffenbacher Eisstockschützen werden mit Sand ausgebremst

NEUMARKT - Freunde des Eisstockschießens frönten in den vergangenen, frostigen Tagen wieder ausgiebig ihrem Hobby auf dem Riedl-Weiher in Woffenbach. Zu ausgiebig, meint Fischzüchter Gunther Riedl, der um das Wohl seiner Karpfen bangt – und sich nur noch mit ein paar Schippen Sand zu helfen wusste.

Eisstockschießen geht hier nimmer: Der Teichwirt des Riedlweihers in Woffenbach hat den Hobbysportlern mit Sand den Spaß verdorben. © Foto: Wolfgang Fellner



„Eigentlich dürfte da gar keiner aufs Eis“, sagt Weiherbesitzer Gunther Riedl. Aber in den letzten Wochen war die Eisschicht mit gut 20 Zentimetern verlockend dick, da mochte er den Woffenbachern das Schlittschuhlaufen oder ein Stündchen Eisstockschießen nicht vermiesen.

Knallende Stöcke

Nur: „Die Eisstockschützen spielen da seit drei Wochen fast jeden Tag, und dann bis zu fünf, sechs Stunden“, klagt Riedl. „Die müssten doch wissen, dass das Knallen ihrer Stöcke die Fische unter dem Eis stresst.“ Die Karpfen litten sowieso schon unter dem extrem kalten Winter: „Bei Temperaturen unter sieben Grad fressen die nichts mehr und zehren nur noch von ihrem Winterspeck. Den verlieren sie aber schneller, wenn sie andauernd aufgeschreckt werden und herumschwimmen.“ Am Kanal sei das kein großes Problem, erklärt der Fischexperte. Dort hätten die Tiere mehr Platz, könnten immer noch eine ruhigere Ecke finden. „Im Weiher ist das nicht möglich.“

Er habe vor ein paar Jahren schon einmal mit den Stockschützen darüber gesprochen, erzählt Gunther Riedl. Doch seine Argumente hätten diese nicht überzeugt. Deshalb hat er nun Sand aufs Eis gestreut. Außerdem hofft er auf kräftiges Tauwetter, schon allein der hungrigen Karpfen wegen.

Auch die Stockschützen hoffen auf das Abtauen des aus ihrer Sicht versauten Eises. Und dann wieder auf knackigen Frost und eine neue Eisdecke. „Ich will mit ihnen keinen Ärger“, versichert Riedl. „Für eine gewisse Zeit finde ich das ja okay. Aber eben nicht in diesem Ausmaß.“

