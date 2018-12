Woffenbacher Weihnachtslichterhaus wirft Spende ab

Familie Gerber ließ Passionsspielern für Aufführungen 1300 Euro zukommen - vor 53 Minuten

NEUMARKT - Große Freude bei den Organisatoren der Passionsspiele: Sie können sich über eine Spende in Höhe von 1300 Euro freuen.

Erst strahlte das Haus, nun die Gesichter. Familie Gerber bei der Scheckübergabe an die Federführenden der Neumarkter Passionsspiele 2019. © Foto: Franz Xaver Meyer



Erst strahlte das Haus, nun die Gesichter. Familie Gerber bei der Scheckübergabe an die Federführenden der Neumarkter Passionsspiele 2019. Foto: Foto: Franz Xaver Meyer



Die Organisatoren Franz Ebenhöch und Franz Düring, Domkapitular Norbert Winner und Kassier Reinhard Salzer nahmen den Scheck von Familie Gerber entgegen. Er soll die Passionsspiele, die am 9. März beginnen werden, mitfinanzieren, wünschte das Ehepaar mit Sohn Benjamin.

Die Spende kam durch ihr Weihnachtshaus zusammen – die Familie Gerber hatte heuer wieder rund 100 000 Lämpchen ringsum erstrahlen lassen – in verschiedenen Farben, später am Abend dann in Weißlicht.

Rund 10 000 Besucher

Zum letzten Mal wurden am zweiten Weihnachtsfeiertag die Schalter umgelegt. In den nächsten Tagen werden die kilometerlangen Lichterketten wieder abgenommen. Rund 5000 Besucher wollten sich das Lichtermeer in der Kreuzstraße (Woffenbach) nicht entgehen lassen.

Bilderstrecke zum Thema 100.000 Lichter: Das Neumarkter Weihnachtshaus leuchtet Es ist wieder soweit: Am 1. Dezember, heuer zugleich der Vorabend des 1. Advents, hat Familie Gerber in Woffenbach ihr Weihnachtshaus eingeschaltet. Roboter Fritzi schob sich aus seiner Box und zählte den Count-Down herunter, ehe die rund 100000 LED-Leuchten zu blinken begannen.



"Rechnet man diejenigen hinzu, die nur vorbeigefahren sind und kurz im Auto angehalten haben, dürften es an die 10 000 Besucher gewesen sein", sagte Fritz Gerber. Er und seine Frau Rosi sind bei den Passionsspielen tatkräftig dabei: Fritz Gerber hat bereits am Aufbau der Bühne in der kleinen Jurahalle mitgewirkt, seine Frau Rosi ist als Susanna auf der Bühne zu sehen. "Wir setzen die Spenden dort ein, wo wir dringend etwas benötigen, seien es Schuhe, Kostüme oder andere Requisiten", heißt es bei den Organisatoren.

FRANZ XAVER MEYER