Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus: Ein Verletzter

16-Jähriger rettete sich durch Sprung aus dem Fenster - vor 34 Minuten

SULZBACH-ROSENBERG - Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses geriet am Montagabend ein Ölofen in Brand. Polizei und Feuerwehren retteten mehrere Personen aus dem verqualmten Gebäude.

Das Feuer brach gegen 22.30 Uhr in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Franz-Fischer-Straße in Sulzbach-Rosenberg aus. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Ölofen in Brand.

Ein 16-jähriger Bewohner bemerkte die Flammen und rettete sich durch einen Sprung aus dem Fenster. Drei weitere Personen, die sich zum Brandzeitpunkt in dem Mehrfamilienhaus befanden, holte die Polizei und die Feuerwehr aus den Wohnungen. Durch die Rauchentwicklung verrußte die Wohnung, ein 57-jähriger Hausbewohner erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

