Wohnwagen in Neumarkt brannte komplett aus

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde die Feuerwehr zu einem "besonderen Brand" gerufen - vor 3 Stunden

NEUMARKT - In der Dreichlinger Straße in Neumarkt ist auf dem Lagerplatz einer Baufirma gegen Montagmittag ein Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Er brannte bis auf das Gerüst nieder.

Bilderstrecke zum Thema Wohnwagen brennt aus Nur mit schwerem Atemschutz konnten die Neumarkter Feuerwehrmänner den brennenden Wohnwagen löschen. Er stand auf einem Betriebsgelände an der Dreichlinger Straße.



Mit vier Löschfahrzeugen war die Feuerwehr vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Auch schweres Atemschutzgerät kam zum Einsatz.

Denn durch die aktuelle Wetterlage stand die Rauchsäule über dem Areal, ohne groß aufzusteigen. Vom Wohnwagen blieb am Ende nur noch das Gerüst übrig. Die Schadenshöhe oder auch die Ursache sind noch nicht bekannt.

Der Rauch machte den Einsatz für die Feuerwehrleute etwas schwierig. Dort, wo der Rauch am größten ist, verbirgt sich der niedergebrantne Wohnwagen. Links daneben das zusammengeschmolzene Dixi-Klo. © Fellner Wolfgang



Ein weiteres "Opfer" gab es: Ein neben dem Wohnwagen befindliches Dixi-Klo hielt der Hitze, die bei dem Brand entstanden war, nicht stand: Es schmolz zusammen.

