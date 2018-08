Wolfgang Heckl stellt in Neumarkter RaiBa aus

Ausstellung "Science & Art" in der Neumarkter Raiffeisenbank ist bis 21. August zu sehen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Fast ein Heimspiel sei das für ihn, sagt Professor Wolfgang M. Heckl bei der Eröffnung seiner Ausstellung "Science & Art" in der Neumarkter Raiffeisenbank am Unteren Markt. Der gebürtige Parsberger ging in Neumarkt zur Schule, ist Mitglied der Kunstgilde Parsberg. Er leitet das Deutsche Museum in München, ist Nanowissenschaftler und Künstler.

Professor Wolfgang M. Heckl stammt aus Parsberg, ging in Neumarkt aufs Gymnasium und leitet heute das Deutsche Museum. Er ist renommierter Wissenschaftler und lässt seiner Kreativität auch in Bildern, Filmen und Objekten freien Lauf, wie die Ausstellung in der Raiba beweist. © F.: André De Geare



Das Sichtbarmachen ist ihm ein wichtiges Anliegen. Bei der DNA war er der Erste, dem das gelang. Als Künstler macht er ebenfalls vieles sichtbar: Er nutze die Selbstorganisations-Kräfte der Moleküle, die sich auf dem Plafond formieren. Der Künstler agiere nur innerhalb gewisser Rahmenbedingungen, findet Heckl.

In seinen Werken finden sich farbige DNA-Spiralen, bunte Moleküle wie in milliardenfacher Vergrößerung, aber auch etwa eine Hommage an Gabriele Münter – ein Blick auf Murnau. Ebenso ist ein dreidimensionales Molekül-Modell ausgestellt, das Blinde ertasten können. "Das ist auch für uns im Deutschen Museum wichtig: Wie kann ein Blinder einen Benzolring erfühlen?", sagt Heckl. Das, was alle Menschen verbindet, gerät immer wieder in Heckls Blick – ob als Wissenschaftler oder als Künstler.

So passt die Ausstellung auch gut zur Städtepartnerschaft mit Mistelbach: Bis 21. August sind Heckls Werke hier zu sehen, dann wandern die Exponate nach Österreich, wo sie in der dortigen Niederlassung der Raiffeisenbank zu sehen sind – auch während der Jubiläumsfeierlichkeiten der Städte-Freundschaft zwischen Neumarkt und Mistelbach.

Als Gymnasiast habe er am WGG und am OG in Neumarkt "eine wunderbare Zeit" verbracht, erinnert sich an präegende Lehrer wie Heinz Schwemmer, der ihm die Physik nahebrachte, und Mathelehrer Trautenberg. "Wenn wir blaugemacht haben, saßen wir im Pellegrin, oder mit den Lehrern im Kallenbach und haben bis halb fünf gebechert", sagt Heckl.

Dass die Ausstellung zustandekommt, hat Helmut Jawurek intensiv durch viele Anrufe betrieben, erzählt Heckl launig – und so hat es nun auch geklappt.

