Wolfsteiner Fußballerinnen steigen erneut auf

TSV-Frauen gelingt Durchmarsch von Kreisklasse in Bezirksliga - vor 37 Minuten

NEUMARKT - Die Damenmannschaft des TSV Wolfstein hat es geschafft: In zwei Jahren gelang ihnen der Durchmarsch von der Kreisklasse in die Bezirksliga.

TSV-Trainer Thomas Presl freut sich mit den Wolfsteiner Fußballdamen über die zweite Meisterchaft in zwei Jahren. © Fritz Etzold



TSV-Trainer Thomas Presl freut sich mit den Wolfsteiner Fußballdamen über die zweite Meisterchaft in zwei Jahren. Foto: Fritz Etzold



Eine tolle Leistung, die viele Väter hat: „Der Zusammenhalt ist riesig, der Trainingsfleiß enorm und die Qualität des Kaders sehr gut“, so TSV-Trainer Thomas Presl, der auch seinem Co-Trainer Otto Seitz und Torwarttrainer Eugen Beer dankte.

Auch die vorbildliche Unterstützung der zweiten Damen-Mannschaft, die von Maximilian Niklas und Daniel Naubert trainiert wird, hatte ihren Anteil am Erfolg.

Der Aufstieg wurde nur durch die Spielabsage des letzten Gegners, des DSC Weißenburg, etwas getrübt. So gab es die drei Punkte am „grünen Tisch“. Bei noch zwei ausstehenden Spielen ist der TSV in der Tabelle nicht mehr einzuholen.