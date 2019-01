Wolfsteinfreunde zaubern Mittelalterflair ins Kino-Foyer

Zum Auftakt des Filmes Robin Hood kann man hier in das Mittelalter abtauchen - vor 47 Minuten

NEUMARKT - Wer am Freitag am späten Nachmittag das Neumarkter Cineplex besuchte, der konnte einem Ritter in echter Rüstung begegnen. Darin steckte Oliver Bayer von den Wolfsteinfreunden, der zusammen mit drei weiteren Vereinsmitgliedern ein bisschen Mittelalteratmosphäre ins Kino-Foyer zauberte.

Die Wolfsteinfreunde zaubern auch heute noch einmal Mittelalterflair ins Kino-Foyer © Günter Distler



Anlass war der Kinostart des Films „Robin Hood“. Bereitwillig erläuterte Bayer zwei Neumarkterinnen, dass es im Mittelalter nicht nur dunkle, sondern auch goldene Zeiten gab und dass die Medizin gar nicht so rückständig war wie oft angenommen. Er lieferte sich einen kurzen Schwert-Schaukampf mit der Edeldame Kerstin Wolf, die seine Angriffe geschickt parierte.

„Auch die Damen haben im Mittelalter gekämpft, um Haus und Hof zu verteidigen, wenn die Männer in der Schlacht waren“, erklärte Anna Lehner und zeigte einen sogenannten Hodendolch, benannt nach der Form des Griffes. Bogenschütze Maximilian Graf mit seinem Langbogen und spitzen Pfeilen machte die Szene perfekt. Die Wolfsteinfreunde stehen auch am heutigen Samstag noch mit ihren Waffen ab 16 Uhr im Cineplex. Es gibt auch ein Gewinnspiel.

