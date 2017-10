Wolken verhüllten Sicht auf die Sonne

Zahlreiche Besucher kamen zum "Türöffner Tag" auf der Sternwarte - vor 46 Minuten

NEUMARKT - Gut besucht war Türöffner Tag" für junge Menschen bei der Sternwarte auf dem Mariahilfberg. Es konnten Gäste aus Moosburg, Regensburg, Bayreuth, Bamberg, Coburg, Nürnberg und Neumarkt begrüßt werden.

Der Blick aus der Kuppel Richtung St. Helena: Tiefe Stratus-Wolken machten eine Sonnenbeobachtung unmöglich. © Benedikt Schnuchel



Der Blick aus der Kuppel Richtung St. Helena: Tiefe Stratus-Wolken machten eine Sonnenbeobachtung unmöglich. Foto: Benedikt Schnuchel



Bereits um 13.30 Uhr hatten sich 120 Besucher eingefunden. Im Vortragsraum erklärte Andreas Leonhardt das Sonnensystem und die allgemeine Astronomie. Gerald Reiser zeigte auf dem Parkplatz das Größenverhältnis der einzelnen Planeten und Sonne und ließ die jungen Akteure die exakten Abstände zueinander festlegen.

In der Kuppel wollte Benedikt Schnuchel die Sonne mit dem Hauptteleskop zeigen, was durch das schlechte Wetter zunächst verhindert worden ist. Da musste die Kirche aus St. Helena und die Windräder in der Region herhalten. Gegen Ende der Veranstaltung konnte doch noch das Kuppelteleskop mit Spezialfiltern auf die Sonnenbeobachtung umgerüstet werden, da die Sonne sich durch die Wolken durchkämpfte. Die Besucher der Sternwarte konnten auf der Sonnenoberfläche einige Sonnenflecken beobachten.

nn