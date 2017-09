Wölpiland feiert 10. Geburtstag

NEUMARKT - Wenn das Wetter schlecht ist oder für einen Kindergeburtstag Platz gebraucht wird, kommen viele Familien aus Neumarkt und Umgebung ins Wölpiland. Diesmal feiert die Neumarkter Einrichtung selbst – bei freiem Eintritt am Donnerstag, 14. September.

Ob Bällebad oder Bauklötze: Das Wölpiland bietet Kindern viele Spielmöglichkeiten. Am 14. September ist der Eintritt frei. © Foto: Edgar Pfrogner



Eingeladen sind vor allem diejenigen, um die es seit Beginn an geht: Kinder und ihre Familien. Und so gibt es am Donnerstag von 14 bis 19 Uhr in der Einrichtung in der Eggenstraße Kinderschminken, einen Luftballonkünstler, ein Gewinnspiel und es tritt der Rock’n’Roll-Club der DJK Neumarkt, die "Funny-Rollers" auf.

Wie es überhaupt zu dem Geburtstag kam? In den 1990er Jahren eröffneten überall in Bayern Indoor-Spielplätze. Dass auch in Neumarkt der Bedarf für solch eine Einrichtung gegeben war, wurde Sabine Kanzler, der Geschäftsführerin der Brücke Gastronomie und Freizeit gGmbH, von vielen Seiten zugetragen. Also machte sie sich an die Umsetzung.

Sie suchte Räumlichkeiten, ein Maskottchen und natürlich einen Namen – fündig wurde sie bei einer Marketingfirma, welche die Figur des Wölpis bereits entwickelt hatte und die in ihren Augen perfekt zu dem Projekt passte. Das Interesse an der neuen Einrichtung war von Anfang an groß und hat seither nicht nachgelassen, wie die Geschäftsführerin berichtete. Neben den Kindern gibt es noch weitere Nutznießer im Wölpiland: die Angestellten der Integrationsfirma Brücke Gastronomie und Freizeit gGmbH.

Doppelter Nutzen

Denn das Wölpiland ist ein (dauerhaftes) Projekt der gemeinnützigen GmbH: Dort sind überwiegend psychisch beeinträchtige Menschen angestellt, welche im Wölpiland eine neue Aufgabe gefunden haben.

Zwar bedeuten spielende Kinder und die Gastronomie für die Angestellten auch mal Stress, dennoch sind die Angestellten motiviert bei der Arbeit und geben sich viel Mühe. Viele der Beschäftigten sind dementsprechend schon seit mehreren Jahren dabei.

Nicht zuletzt deshalb wünscht sich Sabine Kanzler für die nächsten Jahre vor allen Dingen, dass dem Wölpi noch eine lange und erfolgreiche Zukunft bevorsteht und diese Jubiläumsfeier nicht die letzte große Sause bleibt.

