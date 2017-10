Wonderworld Indoor Festival eröffnet Neumarkts Halloween-Reigen

NEUMARKT - Die erste Grusel- und Halloween-Party stieg in der kleinen Jurahalle bei zweiten Auflage des "Wonderworld Indoor Festivals".

Passendes Outfit ist Ehrensache. Foto: Krauß Maria



Vor allem die jüngere Generation zog das angekündigte Programm an, unter anderem gab es Tokákto, Reyko & John, DJ See Kay und DJ Nudel an den Plattenspielern. Sie sorgten für ordentlichen Festivalsound. Die Gäste feierten und tanzten ausgelassen und gut gelaunt.

Für eine echte Helloween-Party war es wohl noch etwas zu früh. Nur wenige Gäste und Feierwillige, die sich auch dem Anlass entsprechend kostümierten oder sich gruselige und ausgefallene Verkleidungen angeschafft hatten.

Nichtsdestotrotz versuchten sich einige in der Kunst des Wunden- und Totenkopfschminkens und bewiesen dabei großes Talent.

Heute es richtig los mit den Grusel-Partys. Sowohl Milljöh als auch New Berlin Club nutzen den Doppelfeiertag mitten in der Woche, so dass es schon am Montag rundgeht.

Zwei Tage Party

Morgen kommt dann jeweils eine zweite Party-Einheit für das junge Feier-Volk. Die Oldiefreunde gehen in das Freiraum in der Bahnhofstraße, wo es am Dienstag heißt "Halloween mit der Kombo".

